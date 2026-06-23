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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

  • 23 юни 2026 | 23:25
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Нападателят на Португалия Жоао Феликс изигра силен мач при победата с 5:0 над Узбекистан на Световното първенство. Това бе първи успех за "мореплавателите" след равенството в първия мач с ДР Конго. Той обаче заяви, че отборът е коригирал някои детайли и нещата са потръгнали.

„Мисля, че запълвахме по-добре свободните пространства в сравнение с последния мач. Играхме много по фланговете, откъдето идваше опасността. Можехме да атакуваме както през центъра, така и по крилата, и създадохме положения и по двата начина. Отношението никога не е липсвало. Просто трябваше да коригираме някои тактически детайли и нещата се подобриха“, смята Феликс.

Той омаловажи равенствосо с ДР Конго в първия мач.

„Да. Според мен равенството в първия мач на Световно първенство не означава нищо. Аржентина загуби първия си мач през 2022 г., а след това спечели титлата. Не беше лесен мач срещу Конго, които имат играчи в големите първенства. Отборът се справи със ситуацията и един лош резултат не влияе на играчите, както се видя днес“, допълни нападателят.

След това той бе попитан дали гледа към финала, но отговорът бе, че се мисли мач за мач.

„Гледаме мач за мач. Това е мечтата на всички. Сега мислим за Колумбия, но мечтата на всеки е да спечели Световното първенство“, завърши Феликс.

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Снимки: Gettyimages

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