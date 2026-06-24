Жоао Кансело : От самото начало не им дадохме да дишат

Жоао Кансело изтъкна разликата в „отношението“ на Португалия при разгромната победа над Узбекистан (5:0) в сравнение с първия мач от Световното първенство с ДР Конго. Десният бек анализира първата победа на „мореплавателите“ на Мондиала и заяви, че отборът е променил нагласата си и не е оставил съперника "да диша".

„Знаехме предварително, че Узбекистан е по-слаб отбор, както уж беше и ДР Конго, но това, което ни отличи от първия мач, беше нашето отношение. От самото начало не им дадохме да дишат, пресирахме високо. Все още имаше моменти през първото полувреме, когато свалихме блока, а отбор като нашия не може да си го позволи, но победата беше напълно заслужена. Знаем индивидуалния талант, който притежаваме, и че сме един от фаворитите, без да отнемаме заслугите на другите отбори“, започна Кансело.

Кансело направи самооценка на представянето си в първите два мача от Световното първенство. Реакцията на Роберто Мартинес след равенството срещу ДР Конго предизвика благодарност.

„Чувствам, че не направих страхотен мач [срещу ДР Конго]. Още сега изказвам благодарност на треньора. Когато това се случи, обикновено във втория мач отивам на пейката. Той продължи да вярва в мен“, благодарен е защитникът.

„Днес играх само 45 минути, но се надявах да направя страхотен мач и да помогна на отбора да спечели трите точки. За щастие успяхме, целият отбор заслужава поздравления“, подчерта той. Кансело все пак съжали, че не е бил на терена през второто полувреме... за да завърши една "лабораторна" атака: „Имаме набор от статични положения, които за съжаление не успяхме да използваме срещу ДР Конго. Днес имаше едно, което трябваше да изпълня през второто полувреме, но треньорът ме извади по-рано. [смее се]“

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Снимки: Gettyimages