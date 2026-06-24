Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

След като вкара два гола за успеха с 5:0 над Узбекистан, суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо беше видимо подразнен на въпроси за представянето на големия си съперник от Аржентина Лионел Меси на Мондиал 2026.

Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

В социалните мрежи се появиха редица видеа от две различни ситуации след снощния мач, в които журналисти питат Роналдо за головете на Меси и Килиан Мбапе, които вече имат съответно пет и четири попадения в турнира. В първия случай Роналдо напълно игнорира въпроса, като веднага се обърна към друг журналист.

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I — Diario SPORT (@sport) June 23, 2026

Във втория случай, в който Кристиано беше попитан за аржентинеца, той отговори: “Въобще не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа”, след което напусна микс зоната на стадиона.

🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages