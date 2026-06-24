Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

След като вкара два гола за успеха с 5:0 над Узбекистан, суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо беше видимо подразнен на въпроси за представянето на големия си съперник от Аржентина Лионел Меси на Мондиал 2026.
Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие
В социалните мрежи се появиха редица видеа от две различни ситуации след снощния мач, в които журналисти питат Роналдо за головете на Меси и Килиан Мбапе, които вече имат съответно пет и четири попадения в турнира. В първия случай Роналдо напълно игнорира въпроса, като веднага се обърна към друг журналист.
Във втория случай, в който Кристиано беше попитан за аржентинеца, той отговори: “Въобще не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа”, след което напусна микс зоната на стадиона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages