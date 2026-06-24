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Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

  • 24 юни 2026 | 12:11
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След като вкара два гола за успеха с 5:0 над Узбекистан, суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо беше видимо подразнен на въпроси за представянето на големия си съперник от Аржентина Лионел Меси на Мондиал 2026.

Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие
Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

В социалните мрежи се появиха редица видеа от две различни ситуации след снощния мач, в които журналисти питат Роналдо за головете на Меси и Килиан Мбапе, които вече имат съответно пет и четири попадения в турнира. В първия случай Роналдо напълно игнорира въпроса, като веднага се обърна към друг журналист.

Във втория случай, в който Кристиано беше попитан за аржентинеца, той отговори: “Въобще не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа”, след което напусна микс зоната на стадиона.

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Снимки: Gettyimages

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