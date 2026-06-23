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  3. Канаваро: Поемам отговорността за загубата, но Роналдо е магнит за голове

Канаваро: Поемам отговорността за загубата, но Роналдо е магнит за голове

  • 23 юни 2026 | 23:44
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Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро, нямаше поводи за радост, след като отборът му загуби катастрофално от Португалия с 0:5 във втория мач за двата отбора от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. Той пое отговорността за това поражение, но и призна класата на съперника и особено на звездата му Кристиано Роналдо.

„Аз съм треньорът и трябва да се опитам да подготвя отбора по възможно най-добрия начин. Поемам отговорността, няма нужда да се преструвам. Знам, че това е първото участие на моя отбор на Световно първенство и им казах, че могат да правят грешки, да сбъркат пасове. Дадох им доверие и винаги ще им го давам. Само така ще се стремят да се усъвършенстват и да не се страхуват да играят футбол. Това не е само въпрос на днешния ден; винаги съм поемал отговорности, както като играч, така и като треньор. Ако днес загубихме с 5:0, това е защото аз допуснах грешки", започна Канаваро.

Специалистът не успя да подмине представянето на Кристиано Роналдо – португалският футболист отбеляза „дубъл“ и стана единственият играч, успял да се разпише на шест световни финала.

"Той има магнит за топката към вратата, успява да играе наистина добре. Съотборниците му виждат къде се намира и му подават топката в точния момент. Като защитник, ако му оставиш един сантиметър, си мъртъв, той вкарва. Аз съм го спирал много пъти в миналото, но и той е вкарвал често. Аз се оттеглих отдавна, а той все още играе. Поздравявам го, може да играе още няколко години и защо да не продължи?“, допълни италианецът.

След това той отново се върна към мача и разкри, че е поискал от играчите си да играят смело и да не се прибират в глуха защита.

"Нормално е да загубиш срещу Португалия. Помолих играчите да бъдат по-смели и да не се страхуват. Според мен, само с този манталитет можеш да израснеш като отбор, на индивидуално ниво... След това, разбира се, има и разлика от 18 години между някои играчи. Аз, като треньор, трябва да дам доверие на тези футболисти, защото срещу Португалия, ако се защитаваш дълбоко, губиш в 99% от случаите. Защо да не опитаме нещо друго? Никога не съм им искал да се затварят в защита, предпочитам отборът ми да се изправя срещу противниците, дори с риск да загуби. Тук сме, за да натрупаме опит, за първи път Узбекистан играе на Световно първенство. Целта е много ясна, да спечелиш Световното е друга история", завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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