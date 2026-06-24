Рубен Невеш: Доказахме, че сме се подобрили, сега целта е да стигнем възможно най-далеч

Рубен Невеш не получи шанс за изява в двубоя с Узбекистан от Световното първенство. Въпреки това той бе щастлив след успеха с 5:0, който показва, че отборът се е подобрил след неубедителното начало с ДР Конго (1:1). Сега той се надява "мореплавателите" да стигнат възможно най-напред в турнира.

„Вече сме говорили много пъти за това, това е сила, която притежаваме, дори не е нужно да я споменаваме, за да почувстваме, че тази сила е с нас, надявам се да ни отведе много далеч“, подчерта той.

Запитан за значението на тази победа, халфът беше прям: „Започнахме добре Световното първенство, след това имахме моменти, в които трябваше да се подобрим и днес доказахме, че вече сме го направили. Трябваше само да растем, добре че се случи в първия мач, сега целта е да стигнем възможно най-далеч.“

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Снимки: Imago