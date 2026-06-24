Ибрахимович развенча Роналдо: Завърнал се откъде точно?

Веднага след последния съдийски сигнал в мача с Узбекистан (5:0), устременият към камерите на терена Роналдо изкрещя „Завръщам се!“ – емоционален отговор към критиците, които го обявиха за приключил след нулевия му принос при равенството 1:1 с ДР Конго в първия кръг. Минути по-късно капитанът повтори думите си и в официалното интервю след мача. Гръмкото изявление обаче бързо бе развенчано от анализатора на FOX Sports - Златан Ибрахимович, който не пропусна възможността да иронизира португалеца за това, че празнува триумфално завръщане след голове срещу тотален аутсайдер в двубой, в който разгромът беше задължителен.

„Беше мач, в който Португалия можеше да вкара много голове. Неговото послание? Мислех, че не е напускал, не знам защо казва, че се е завърнал. Завърнал се откъде точно? Ако вкараш два гола и кажеш „завръщам се“, изглежда сякаш си изчезнал за десет години и изведнъж си се върнал от друга планета. Кристиано винаги е вкарвал голове, чупил е рекорди и е привличал вниманието. Фразата ме разсмя, затова се засмях“, заяви Златан Ибрахимович.

След като остана без гол срещу Демократична република Конго, Роналдо отбеляза два гола при разгромната победа на националния отбор над Узбекистан (5:0) във втория кръг на Група K на Световното първенство през 2026 г.

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Снимки: Gettyimages