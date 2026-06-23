Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

  • 23 юни 2026 | 22:54
  • 361
  • 0

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес изрази мнението, че неособено добрият първи мач на отбора на Световното, в който "мореплавателите" записаха неочаквано равенство с ДР Конго (1:1), може да се окаже полезен, защото именно той е предизвикал ответната реакция на играчите. Днес Португалия разби с 5:0 Узбекистан, а това може да даде добра инерция на тима в хода на целия турнир, смята Мартинес.

"Това беше реакцията от съблекалнята. Има моменти, когато е нужен мач като първия, за да се развиваш в турнира. Днес видяхме отбор със същото отношение и отдаденост, но с по-голяма зрялост, защото това вече не беше първият двубой на турнира. Много съм доволен от резултата", заяви Мартинес след изразителния успех.

Запитан за представянето на Жоао Феликс, селекционерът предпочете да изтъкне приноса на всички играчи.

„Несправедливо е да говорим само за един играч. Факт е, че всички са готови да помогнат на отбора. Жоао имаше много добър тренировъчен период. Днес беше удоволствие да го видя да се наслаждава на футбола, защото той притежава огромно качество“, каза специалистът.

Той обаче нямаше как да не обърне внимание на двата гола на Кристиано Роналдо.

„Беше само въпрос на време. Движенията на Кристиано в наказателното поле са най-добрите за централен нападател, а днес топката влезе във вратата. Той продължава да създава положения във всеки мач, което е най-трудното нещо“, каза селекционерът на Португалия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

  • 23 юни 2026 | 23:33
  • 301
  • 0
Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

  • 23 юни 2026 | 23:25
  • 186
  • 0
Англия 0:0 Гана, нищо интересно през първата част

Англия 0:0 Гана, нищо интересно през първата част

  • 24 юни 2026 | 00:01
  • 7605
  • 31
Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

  • 23 юни 2026 | 22:41
  • 1172
  • 10
Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

  • 23 юни 2026 | 22:37
  • 1325
  • 0
Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

  • 23 юни 2026 | 22:35
  • 4205
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Англия 0:0 Гана, нищо интересно през първата част

Англия 0:0 Гана, нищо интересно през първата част

  • 24 юни 2026 | 00:01
  • 7605
  • 31
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 48053
  • 344
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 46280
  • 177
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 43601
  • 40
Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

  • 23 юни 2026 | 23:42
  • 2953
  • 2
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 11928
  • 56