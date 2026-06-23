Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес изрази мнението, че неособено добрият първи мач на отбора на Световното, в който "мореплавателите" записаха неочаквано равенство с ДР Конго (1:1), може да се окаже полезен, защото именно той е предизвикал ответната реакция на играчите. Днес Португалия разби с 5:0 Узбекистан, а това може да даде добра инерция на тима в хода на целия турнир, смята Мартинес.

"Това беше реакцията от съблекалнята. Има моменти, когато е нужен мач като първия, за да се развиваш в турнира. Днес видяхме отбор със същото отношение и отдаденост, но с по-голяма зрялост, защото това вече не беше първият двубой на турнира. Много съм доволен от резултата", заяви Мартинес след изразителния успех.

Запитан за представянето на Жоао Феликс, селекционерът предпочете да изтъкне приноса на всички играчи.

„Несправедливо е да говорим само за един играч. Факт е, че всички са готови да помогнат на отбора. Жоао имаше много добър тренировъчен период. Днес беше удоволствие да го видя да се наслаждава на футбола, защото той притежава огромно качество“, каза специалистът.

Той обаче нямаше как да не обърне внимание на двата гола на Кристиано Роналдо.

„Беше само въпрос на време. Движенията на Кристиано в наказателното поле са най-добрите за централен нападател, а днес топката влезе във вратата. Той продължава да създава положения във всеки мач, което е най-трудното нещо“, каза селекционерът на Португалия.

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