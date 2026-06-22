Меси отново се записа в рекордите, но този път няма да се гордее

Лионел Меси продължава да чупи рекорд след рекорд на Мондиал 2026. В случая обаче капитанът на Аржентина влиза в статистиката с постижението, от което няма много поводи за гордост.
Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред
След като пропусна дузпа срещу Австрия, Меси се превърна в единственият футболист в историята на световните първенства, който е пропускал три дузпи от игра. 38-годишната мегазвезда пропусна от бялата точка още в мачовете срещу Исландия на Мондиал 2018, както и в двубоя срещу Полша от 2022 г.
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Меси вече е и футболистът, който е изпълнил най-много дузпи от игра в историята на световните финали - цели 7 пъти.
Това е и общо 33-а изпусната дузпа в славната кариера на аржентинеца. Пропускът на Меси срещу Австрия бе и първи нереализиран 11-метров наказателен удар на Мондиал 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages