Меси отново се записа в рекордите, но този път няма да се гордее

Лионел Меси продължава да чупи рекорд след рекорд на Мондиал 2026. В случая обаче капитанът на Аржентина влиза в статистиката с постижението, от което няма много поводи за гордост.

Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред

След като пропусна дузпа срещу Австрия, Меси се превърна в единственият футболист в историята на световните първенства, който е пропускал три дузпи от игра. 38-годишната мегазвезда пропусна от бялата точка още в мачовете срещу Исландия на Мондиал 2018, както и в двубоя срещу Полша от 2022 г.

Lionel Messi has now taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history (excluding shootouts).



❌ vs. Iceland (2018)

⚽ vs. Saudi Arabia (2022)

❌ vs. Poland (2022)

⚽ vs. Netherlands (2022)

⚽ vs. Croatia (2022)

⚽ vs. France (2022)

❌ vs. Austria (2026)



He is… https://t.co/Xq2D3cJgXM pic.twitter.com/luKkUaWcJE — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

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Меси вече е и футболистът, който е изпълнил най-много дузпи от игра в историята на световните финали - цели 7 пъти.

Това е и общо 33-а изпусната дузпа в славната кариера на аржентинеца. Пропускът на Меси срещу Австрия бе и първи нереализиран 11-метров наказателен удар на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages