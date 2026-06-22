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Меси изравни постижения на френска и бразилска легенди за още един рекорд

  • 22 юни 2026 | 21:28
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Двете попадения срещу Австрия на Лионел Меси бяха рекордни в много отношения. Освен че капитанът на Аржентина стана най-резултатният футболист в историята на световните първенства със своите вече 18 гола, то суперзвездата на „гаучосите“ изравни и постижения на легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо.

Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред
Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Също като французина и бразилеца, Меси вече се е разписвал в шест поредни мача на световни финали. В случая капитанът на Аржентина вкара последователно на Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция на миналия Мондиал 2022, а сега се разписа и срещу Алжир и Австрия.

Само Меси, Фонтен и Жаирзиньо са вкарвали в шест поредни срещи от световни първенства. Французинът прави това през 1958 г. в Швеция, а бразилецът 12 години по-късно – през Мондиал 1970 в Мексико.

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Снимки: Gettyimages

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