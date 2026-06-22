Меси изравни постижения на френска и бразилска легенди за още един рекорд

Двете попадения срещу Австрия на Лионел Меси бяха рекордни в много отношения. Освен че капитанът на Аржентина стана най-резултатният футболист в историята на световните първенства със своите вече 18 гола, то суперзвездата на „гаучосите“ изравни и постижения на легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо.
Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред
Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.
Също като французина и бразилеца, Меси вече се е разписвал в шест поредни мача на световни финали. В случая капитанът на Аржентина вкара последователно на Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция на миналия Мондиал 2022, а сега се разписа и срещу Алжир и Австрия.
Само Меси, Фонтен и Жаирзиньо са вкарвали в шест поредни срещи от световни първенства. Французинът прави това през 1958 г. в Швеция, а бразилецът 12 години по-късно – през Мондиал 1970 в Мексико.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages