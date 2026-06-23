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Лисандро Мартинес: Забавляваме се до Меси

  • 23 юни 2026 | 00:45
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Аржентинският защитник Лисандро Мартинес беше много доволен от победата над Австрия, класирала "гаучосите" за елиминационната фаза на Мондиал 2026. Той не пропусна да изкаже възхищението си от Лионел Меси, който отбеляза всички пет гола за Аржентина от началото на Световното първенство.

"Отличен мач за нас. Контролирахме случващото се на терена. Играхме динамично, поддържахме добро темпо. Винаги, когато топката беше в нас, се опитвахме да атакуваме. В същото време, внимавахме да не допуснем грешки в дефанзивен план", сподели Мартинес.

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"Нямам думи за Меси. Самият факт, че сме съотборници, е невероятен. Забавляваме се покрай него и се гордеем, че сме аржентинци", заяви бранителят.

"Много сме сплотени. Печелим заедно и мислим мач за мач. Със сигурност искаме да продължим колкото се можем по-напред в турнира", каза още Лисандро Мартинес.

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Снимки: Imago

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