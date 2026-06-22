Рангник: Можехме да постигнем повече, но като цяло се представихме добре

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник бе разочарован от представянето на своя тим, след като допусна поражение с 0:2 от Аржентина в мач от група "J" на Световното първенство по футбол.

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„Можехме да постигнем повече, но като цяло представянето ни беше точно такова, каквото бяхме планирали – смело и храбро. Бих искал да видя малко повече смелост в една или две ситуации и може би един или два удара от разстояние, което би било възможно, особено през първото полувреме. Начинът, по който се стигна до 0:2, с тази контраатака, беше много разочароващ. Но като цяло, това беше добро представяне от наша страна“, заяви Рангник.

Нападателят на Австрия Михаел Грегорич добави: „Искахме да бъдем твърди и да играем нашата игра. В крайна сметка ни липсваха чисти положения. Голът, който направи резултата 0:2 накрая, боли малко от гледна точка на головата ни разлика. Сега трябва да се съвземем и да спечелим срещу Алжир“.

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Снимки: Imago