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Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
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От Реал Мадрид разкриха, че са отправили изумителната оферта от 150 млн. евро към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес, но съгражданите им са отговорили с “не”. "Дюшекчиите" са посочили откупната клауза на играча от 500 млн. евро като единствената възможност пред "белите" за трансфер.

Така новоизбраният президент Флорентино Перес изпълнява предизборното си обещание да изяви готовност да плати въпросната сума за играч. Още през миналата седмица босът на “кралете” каза, че подготвя такова предложение, без обаче да назове името на набелязания състезател.

Реал Мадрид обявява, че след проведеното днес заседание на Борда на директорите е отправил оферта на стойност 150 милиона евро към Атлетико Мадрид за федеративните права на футболиста Хулиан Алварес.

След като разгледа и оцени предложението, Атлетико Мадрид изрази благодарността си за офертата, направена в рамките на добрите отношения между двата клуба, но я отхвърли, позовавайки се на откупната клауза на играча”, се казва в информацията от “Бернабеу”.

Паяка има договор с “рохибланкос” до 2030 година, но според редица информации е поискал да напусне още това лято. Той даже е спряган и за Барселона. В момента самият нападател е с националния тим на Аржентина и се подготвя за Мондиала.

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