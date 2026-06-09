Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес

Атлетико Мадрид отговори иронично на предложението на Реал Мадрид за привличането на Хулиан Алварес. Чрез публикация в социалната мрежа Х, клубът "рохибланко" сподели емоджи със смях, в отговор на официалното съобщение на "белия балет" относно въпросната оферта.

Предложението на Реал Мадрид на стойност 150 милиона евро беше официализирано тази седмица, потвърждавайки предизборно обещание на Флорентино Перес. Миналата седмица президентът на "белия клуб" обяви, че ако спечели изборите, ще представи оферта за "един от най-добрите играчи в света", която ще стане най-скъпата в историята на клуба.

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Въпреки че Перес отхвърли имена като Олизе, Халанд и Кейн, целта на "галактическото" предложение се оказа аржентинският нападател на градския съперник. Атлетико Мадрид обаче незабавно отхвърли офертата и препрати всякакви преговори към стойността на откупната клауза на играча.

Хулиан Алварес има договор с Атлетико до 2030 г. и е защитен от клауза на стойност 500 милиона евро. Тази сума се счита за непосилна и недостижима за Реал Мадрид, който възнамеряваше да подсили отбора, воден от Жозе Моуриньо, с аржентинския национал.

Official statement with our clarifications regarding the official statement from our neighbors @realmadriden:



1. Your video of the Pope got cut off before he said he was also an Atleti fan.

2. You may have confused politeness with gratitude, but just to be clear: we don’t thank… — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2026

Атлетико обаче не спря дотук и направи още две публикации. „Официално съобщение с нашите разяснения относно официалното съобщение на нашите съседи, Реал Мадрид: 1. Вие изрязахте видеото на Папата, в което той казваше, че също е от Атлетико. 2. Сигурно сте объркали възпитанието с благодарност, но за да няма съмнения: не ви благодарим за нищо. 3. Нито сме анализирали, нито сме оценявали каквато и да е оферта за Хулиан. 4. Как ще се разбираме, като вие ни карате да се смеем дори повече от Барселона“, написаха от Атлетико.

„P.S. Възползвайки се от добрите отношения с новия ви президент, можете ли да спрете да "крадете" играчи от нашата академия? Много ви благодарим, Реал Мадрид!“, добавиха те с голяма ирония.

P.S. Taking advantage of the good relationship with your new president, let's see if you stop "stealing" players from our Academy. Thanks a lot, @realmadriden! — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2026

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Снимки: Gettyimages