Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес

Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес

  • 9 юни 2026 | 22:34
  • 1010
  • 0
Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес

Атлетико Мадрид отговори иронично на предложението на Реал Мадрид за привличането на Хулиан Алварес. Чрез публикация в социалната мрежа Х, клубът "рохибланко" сподели емоджи със смях, в отговор на официалното съобщение на "белия балет" относно въпросната оферта.

Предложението на Реал Мадрид на стойност 150 милиона евро беше официализирано тази седмица, потвърждавайки предизборно обещание на Флорентино Перес. Миналата седмица президентът на "белия клуб" обяви, че ако спечели изборите, ще представи оферта за "един от най-добрите играчи в света", която ще стане най-скъпата в историята на клуба.

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Въпреки че Перес отхвърли имена като Олизе, Халанд и Кейн, целта на "галактическото" предложение се оказа аржентинският нападател на градския съперник. Атлетико Мадрид обаче незабавно отхвърли офертата и препрати всякакви преговори към стойността на откупната клауза на играча.

Хулиан Алварес има договор с Атлетико до 2030 г. и е защитен от клауза на стойност 500 милиона евро. Тази сума се счита за непосилна и недостижима за Реал Мадрид, който възнамеряваше да подсили отбора, воден от Жозе Моуриньо, с аржентинския национал.

Атлетико обаче не спря дотук и направи още две публикации. „Официално съобщение с нашите разяснения относно официалното съобщение на нашите съседи, Реал Мадрид: 1. Вие изрязахте видеото на Папата, в което той казваше, че също е от Атлетико. 2. Сигурно сте объркали възпитанието с благодарност, но за да няма съмнения: не ви благодарим за нищо. 3. Нито сме анализирали, нито сме оценявали каквато и да е оферта за Хулиан. 4. Как ще се разбираме, като вие ни карате да се смеем дори повече от Барселона“, написаха от Атлетико.

„P.S. Възползвайки се от добрите отношения с новия ви президент, можете ли да спрете да "крадете" играчи от нашата академия? Много ви благодарим, Реал Мадрид!“, добавиха те с голяма ирония.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

  • 9 юни 2026 | 22:20
  • 617
  • 0
Канада извика заместник на контузения Марсело Флорес

Канада извика заместник на контузения Марсело Флорес

  • 9 юни 2026 | 21:36
  • 572
  • 0
Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

  • 9 юни 2026 | 21:12
  • 1100
  • 1
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 13445
  • 65
Защитник на Швеция пропусна тренировка

Защитник на Швеция пропусна тренировка

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 493
  • 0
Рекордните осем футболисти над 40 години ще участват на Световното първенство

Рекордните осем футболисти над 40 години ще участват на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 19:51
  • 1689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали тренират в Бразилия

Волейболните национали тренират в Бразилия

  • 9 юни 2026 | 20:22
  • 6743
  • 5
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 13445
  • 65
Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 18:56
  • 5517
  • 7
ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 47033
  • 299
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 17386
  • 66
България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

  • 9 юни 2026 | 15:13
  • 12968
  • 29