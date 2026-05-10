Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ

Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ

  • 10 май 2026 | 03:15
  • 194
  • 0
Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ

Бъдещето на Хулиан Алварес може да претърпи неочакван обрат това лято. Въпреки че футболистът не е съобщил официално желанието си да напусне „Метрополитано“, в офисите на Атлетико Мадрид вече са светнали червените лампи. Според разкритията на журналиста Педро Фулана в предаването 'Carrusel Deportivo' на радио Cadena SER, сред висшето ръководство на клуба съществува широко разпространено убеждение, че антуражът на играча движи фигурите, за да му намери нова дестинация, като на хоризонта се очертава Барселона. Информацията сочи, че това не е скорошно подозрение, а нещо, което се подготвя от известно време.

“Много ръководители в Атлетико Мадрид предчувстват, че Хулиан иска да си тръгне от Атлети. И не го мислят от днес”, обясни Фулана.

Изглежда, че обкръжението на аржентинския нападател е поддържало контакти с различни европейски клубове, за да проучи почвата. Сред тези клубове се откроява интересът на каталунския гранд. Според Cadena SER от екипа на футболиста вече са започнали разговори с Барселона

“Те знаят, че е имало ходове от страна на обкръжението на Хулиан, които са го доближавали до клубове, разговаряйки с тях, включително с Барселона. Да, те са говорили с Барса”, твърди източникът.

Твърди се, че в Атлетико вече са заели позиция, според която мадридчани искат да задържат играча си и няма да улеснят напускането му при никакви обстоятелства, които биха били изгодни за купувача. Отново според “Carrusel Deportivo”, ръководството на „дюшекчиите“ е предприело мерки в тази посока.

“Ако Хулиан дойде и каже, че иска да си тръгне, или се появи оферта, те няма да го улеснят. Искат много пари”, казват от изданието.

Тази решимост означава, че всеки заинтересован клуб, като Барселона или Пари Сен Жермен, ще трябва да представи астрономическа икономическа оферта, която да задоволи претенциите на мадридския клуб. Предвид икономическите трудности, които биха попречили на Барселона да осъществи толкова мащабен трансфер в настоящия контекст, анализаторите в Cadena SER сочат парижкия гранд като по-логичен кандидат за подписа на Алварес. Разбира се, очаква се в следващите седмици и самият футболист да заяви намеренията си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Краев и Апоел изпуснаха Макаби в градското дерби и се отдалечиха от Европа

Краев и Апоел изпуснаха Макаби в градското дерби и се отдалечиха от Европа

  • 10 май 2026 | 00:36
  • 325
  • 0
Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

  • 10 май 2026 | 00:17
  • 623
  • 0
Бетис пропиля два гола срещу Сосиедад, но все още е на полпозишън

Бетис пропиля два гола срещу Сосиедад, но все още е на полпозишън

  • 10 май 2026 | 00:05
  • 965
  • 0
Влахович вкара най-бързия гол в историята на Ювентус и донесе ценен успех в битката за ШЛ

Влахович вкара най-бързия гол в историята на Ювентус и донесе ценен успех в битката за ШЛ

  • 9 май 2026 | 23:42
  • 6860
  • 2
Гол и две асистенции на Меси при мощна победа на Интер Маями

Гол и две асистенции на Меси при мощна победа на Интер Маями

  • 9 май 2026 | 22:34
  • 2941
  • 11
Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

  • 9 май 2026 | 21:58
  • 9566
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 131679
  • 945
Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

  • 9 май 2026 | 21:53
  • 22358
  • 71
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 16574
  • 34
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 43640
  • 128
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 19498
  • 34
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 13379
  • 25