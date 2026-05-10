Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ

Бъдещето на Хулиан Алварес може да претърпи неочакван обрат това лято. Въпреки че футболистът не е съобщил официално желанието си да напусне „Метрополитано“, в офисите на Атлетико Мадрид вече са светнали червените лампи. Според разкритията на журналиста Педро Фулана в предаването 'Carrusel Deportivo' на радио Cadena SER, сред висшето ръководство на клуба съществува широко разпространено убеждение, че антуражът на играча движи фигурите, за да му намери нова дестинация, като на хоризонта се очертава Барселона. Информацията сочи, че това не е скорошно подозрение, а нещо, което се подготвя от известно време.

“Много ръководители в Атлетико Мадрид предчувстват, че Хулиан иска да си тръгне от Атлети. И не го мислят от днес”, обясни Фулана.

Изглежда, че обкръжението на аржентинския нападател е поддържало контакти с различни европейски клубове, за да проучи почвата. Сред тези клубове се откроява интересът на каталунския гранд. Според Cadena SER от екипа на футболиста вече са започнали разговори с Барселона

“Те знаят, че е имало ходове от страна на обкръжението на Хулиан, които са го доближавали до клубове, разговаряйки с тях, включително с Барселона. Да, те са говорили с Барса”, твърди източникът.

Твърди се, че в Атлетико вече са заели позиция, според която мадридчани искат да задържат играча си и няма да улеснят напускането му при никакви обстоятелства, които биха били изгодни за купувача. Отново според “Carrusel Deportivo”, ръководството на „дюшекчиите“ е предприело мерки в тази посока.

“Ако Хулиан дойде и каже, че иска да си тръгне, или се появи оферта, те няма да го улеснят. Искат много пари”, казват от изданието.

Тази решимост означава, че всеки заинтересован клуб, като Барселона или Пари Сен Жермен, ще трябва да представи астрономическа икономическа оферта, която да задоволи претенциите на мадридския клуб. Предвид икономическите трудности, които биха попречили на Барселона да осъществи толкова мащабен трансфер в настоящия контекст, анализаторите в Cadena SER сочат парижкия гранд като по-логичен кандидат за подписа на Алварес. Разбира се, очаква се в следващите седмици и самият футболист да заяви намеренията си.