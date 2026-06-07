Алварес не иска в Арсенал

Нападателят на Атлетико Мадрид – Хулиан Алварес, се превръща в ябълката на раздора през летния трансферен прозорец, след като от Барселона опитват да го привлекат въпреки нежеланието на „дюшекчиите“ да го продадат.

Друг отбор, който следи изкъсо ситуацията е Арсенал, но футболистът няма желание да преминава в тима от Северен Лондон, пише испанското издание „SER Deportivos“.

Арсенал готов да отмъкне Хулиан Алварес под носа на Барселона

26-годишният аржентински национал не обмисля преминаване на „Емиратс“ и този етап иска да остане в Испания.

Julian Alvarez has reportedly made his feelings clear about a move to Arsenal 🗣️⬇️https://t.co/VhqGfcg6zU pic.twitter.com/WGnbuTkjLk — Match of the Day (@BBCMOTD) June 6, 2026

В Атлетико също остават невъзмутими относно външните спекулации с потенциалните кандидати за подписа на Алварес, като активно планират предстоящия сезон около поливалентния нападател след впечатляващия му принос от 20 гола през изминалата кампания.

Трансферната политика на „дюшекчиите“ до голяма степен зависи именно от запазването на ключови играчи като Хулиан Алварес, чийто договор с Атлетико е до юни 2030 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google