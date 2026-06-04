Арсенал готов да отмъкне Хулиан Алварес под носа на Барселона

Футболна Европа е свидетел на нова, брутална война на трансферния пазар, а в главните роли са новият шампион на Англия Арсенал и Барселона, която отново се опитва да играе ролята на мощен играч – въпреки че финансите ѝ са на ръба. Основната цел е първата звезда на Атлетико Мадрид и световен шампион Хулиан Алварес (26), но каталунците току-що получиха шамар, от който дълго ще им бучи главата.

Както съобщава "Спортбайбъл", Барселона отчаяно се е опитала да привлече аржентинеца на "Камп Ноу" и според слуховете е изпратила оферта от почти 90 милиона евро.

Въпреки това, на "Метрополитано" не искат и да чуят за каталунците! Ръководството на Атлетико е готово на всичко, за да провали Барселона на всяка цена, а тази ситуация е добре дошла за новия шампион на Висшата лига, Арсенал.

Микел Артета е надушил кръв и е решил да унищожи всяка надежда на каталунците, като е активирал "тайно оръжие", което Барса просто няма. Ключовият човек в тази операция е новият спортен директор на Арсенал, Андреа Берта.

Берта пристигна в Лондон през май миналата година от Атлетико Мадрид, където години наред е работил с Диего Симеоне. Най-важното е, че именно Берта беше човекът, който преди две години договори и осъществи трансфера на Алварес от Манчестър Сити в Атлетико за 90 милиона евро!

Сега, година след като донесе на Арсенал първата титла от повече от две десетилетия, Берта използва старите си връзки в Мадрид, за да осъществи сделката на века и да върне Алварес във Висшата лига.

За Барселона ситуацията е унизителна. Докато те мечтаят за подкрепления и сглобяват сложни финансови конструкции (споменава се, че вече са договорили трансфера на Антъни Гордън за 80 милиона, а преследват и Маркъс Рашфорд), Атлетико Мадрид им изпраща ясно послание: Алварес не е за вас!

Мадридчани искат продажба в чужбина, по-точно в Арсенал, защото знаят, че "артилеристите" имат стабилни финанси и "чували с пари", осигурени от собственика Крьонке. Арсенал иска още едно брутално подсилване в атака, освен Виктор Гьокереш, за да атакува всички четири фронта през следващия сезон, включително Шампионската лига, където преди няколко дни бяха нещастно победени на финала след дузпи от Пари Сен Жермен.

Така Барселона отново остава с къси ръкави, осъзнавайки, че в Мадрид имат по-голям зъб на тях, отколкото на собствените си интереси, докато Арсенал с Берта начело лесно завършва трансфер, от който ще се разтресе цяла Европа.

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