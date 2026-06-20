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Белингам потърсил помощ от Анчелоти, за да се справи с проблемите с Тухел

  • 20 юни 2026 | 14:17
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Халфът на Англия Джуд Белингам е потърсил помощта на бившия си треньор в Реал Мадрид Карло Анчелоти, за да успее да се върне към добрата си форма и да реши проблемите, които е имал със селекционера на "трите лъва" Томас Тухел. Според "Ас" звездата на кралския клуб се е обадил на Татко Карло със съвет по време на трудните месеци, предшестващи заминаването за Северна Америка.

22-годишният халф игра само в четири от квалификационните мачове на Англия, като пропусна и някои от контролите заради възстановяването си от мускулна контузия. В този момент изглеждаше, че Тухел предпочита да залага на халфа на Астън Вила Морган Роджърс. Белингам влезе като резерва в проверката с Нова Зеландия, след което започна като титуляр в последната контрола преди Мондиал 2026, която бе срещу Коста Рика. Тухел му гласува доверие в първия мач на Световното и Белингам се отблагодари със силна игра и гол във вратата на Хърватия.

Според "Ас" разговорът с Анчелоти е помогнал на англичанина да преосмисли, размисли и намери най-добрия изход от трудната ситуация.

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