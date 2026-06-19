Феновете на Световното все по-гръмогласно изразяват недоволството си

Футболните фенове, посещаващи мачове от Световното първенство, все по-гласно изразяват недоволството си от почивките за хидратация. През втората седмица на турнира, освирквания можеха да се чуят многократно, когато съдията спираше играта за три минути около 22-ата минута на всяко полувреме. В четвъртък имаше много силни освирквания по време на победата на съ-домакините Канада с 6:0 над Катар във Ванкувър. По-рано през деня, по време на равенството 1:1 между Чехия и Южна Африка в Атланта, недоволството също беше огромно. Феновете също изразиха ясно неодобрението си по време на мачовете Швейцария срещу Босна и Херцеговина, Англия срещу Хърватия и Гана срещу Панама.

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Нововъведението на Световното първенство ефективно превръща двете полувремена във формат от четири четвъртини, с който в САЩ са много добре запознати от други спортове като баскетбол и американски футбол. Този модел е създаден от опасения за физическото натоварване на играчите. Много наблюдатели обаче смятат, че почивката се използва неправилно. За телевизионните мрежи паузите създават допълнителни рекламни възможности, които се експлоатират максимално. Критиците ги обвиняват, че просто се опитват да печелят пари. Динамиката на мача често е осезаемо нарушена от допълнителните почивки. Някои треньори обаче гледат на това като на нещо положително, защото им позволява да упражняват по-голямо влияние върху играта.

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Снимки: Gettyimages