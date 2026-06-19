Далич: Никога Хърватия под мое ръководство не се е защитавала толкова зле при статичните положения

Старши треньорът на Хърватия Златко Далич заяви, че представянето в защитата на неговата селекция при статични положения при загубата от Англия в първия мач от група "L" на Световното първенство е била най-лошата, откакто той е начело на тима. Това се е случило въпреки цялата предварителна подготовка за справяне с тази заплаха.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Хари Кейн се разписа два пъти през първата част, като първият му гол дойде от дузпа, след като Лука Модрич фаулира Нони Мадуеке при опит да изчисти топката след корнер, а при втория Кейн беше оставен непокрит в пеналта след друго изпълнение на ългов удар и реализира с глава.

„Знаехме всичко, което ще се случи, работихме върху това. Не си спомням някога да сме имали толкова високи играчи, но никога в мач под мое ръководство не сме се защитавали толкова слабо при статични положения. През първото полувреме те не създадоха много положения от игра, освен няколко ситуации от Мадуеке. Всичко дойде от статичните положения. От осем корнера те имаха шест чисти положения, въпреки видеата и акцентирането върху силните им страни при корнери и статични положения“, каза Далич ден след срещата, цитиран от "Ройтерс".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Хърватия реагира положително и на двата гола на Кейн и изравни до почивката, но усилията им бяха напразни, когато Джуд Белингам върна преднината на Англия две минути след началото на второто полувреме.

„Третият гол ни уби. След това не успяхме да направим нищо. Дори опитахме да сменим системата, но е трудно да се връщаш толкова много пъти. Загубихме от по-бърз, по-агресивен и по-добър противник“, добави той.

Далич, който е начело на хърватската селекция от 2017 г., обикновено използва четирима в защита, но реши да премине към трима в отбрана срещу Англия - нещо, което беше тествал в последните контроли на тима. Това решение, по думите му, не е било причината за загубата.

„Срещу съперник с такова качество не можеш да очакваш добър резултат, когато му подаряваш три гола. Първото попадение дойде от нищото, второто - също. Проблемът не е в схемата. Трябва да защитаваш вратата си с живота си. Това беше най-лошото ни представяне в отбрана при статични положения, откакто съм треньор. Събрах отбор с високи играчи, но беше все едно те изобщо не бяха там“, заяви Далич.

Хърватия играе срещу Панама в Торонто на 24 юни (сряда) от 2:00 часа българско време във втория кръг от група "L" на Мондиал 2026.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google