Кейн: Емоционалната връзка, която имахме с феновете след последния мач, е един от любимите ми моменти с Англия

Капитанът Хари Кейн се надява емоционалната връзка с феновете да помогне на националния отбор на Англия, който ще се опита да спечели втора титла от Световно първенство в историята си. Тимът на Томас Тухел започна участието си на Мондиала с успех с 4:2 срещу Хърватия в откриващия мач от група L в сряда, в който Кейн отбеляза две попадения. Съставът на "трите лъва" отпразнува победата пред феновете си, докато хитът от 90-те "Wonderwall" на популярната бритпоп група "Оейзис" огласяше стадиона в Далас.

"Това е един от любимите ми моменти с фланелката на Англия и особено на голям турнир. Знам, че е просто първият мач и няма да се превъзнасяме, но тази емоционална връзка с феновете - знаем колко много значи това за тях. Мисля, че те виждат колко много означава и за нас. Смятам, че имаме тази връзка. Точно такъв момент, пеейки "Wonderwall" на стадиона, всички знаеха текста и това беше много специално", заяви Хари Кейн.

🚨TRENDING: Incredible scenes after the England game when the entire stadium sang ‘Wonderwall’ to the English players pic.twitter.com/wg4oJ898rb — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026

"Колкото се отнася до първите мачове е чудесно да имаме такава подкрепа от всички и разбираме, че у дома е същото. Знаехме, че ще се подмята много бира наоколо, защото е вечерен мач, а ние обичаме това. Всички в състава са фенове, израснали сме, гледайки Англия. Израснали сме в тези обстановки и да сме от другата страна сега не значи, че сме се отделили от това. Просто означава, че се опитваме да дадем на феновете специални моменти, както в сряда. Така че се надяваме да имаме още няколко такива", добави нападателят.

Кейн е един от трима футболисти, останали в отбора на Англия от Световното първенство през 2018 година, заедно с Джордан Пикфорд и Джон Стоунс, но се наслаждава на свежестта в състава.

"Този път усещането е малко различно, според мен. Нашите роли се промениха малко, очевидно вече сме по-опитните играчи. Няма много футболисти от онези турнири в този състав, така че има известна свежест - вижда се гладът, желанието и вълнението на играчите в отбора, просто да сме част от това, което може да се окаже специално лято", каза още Кейн.

В следващия си мач Англия ще срещне Гана във вторник, а пет дни по-късно е последният двубой от груповата фаза срещу Панама.

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Снимки: Imago