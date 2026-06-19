Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Кейн: Емоционалната връзка, която имахме с феновете след последния мач, е един от любимите ми моменти с Англия

Кейн: Емоционалната връзка, която имахме с феновете след последния мач, е един от любимите ми моменти с Англия

  • 19 юни 2026 | 16:41
  • 349
  • 0

Капитанът Хари Кейн се надява емоционалната връзка с феновете да помогне на националния отбор на Англия, който ще се опита да спечели втора титла от Световно първенство в историята си. Тимът на Томас Тухел започна участието си на Мондиала с успех с 4:2 срещу Хърватия в откриващия мач от група L в сряда, в който Кейн отбеляза две попадения. Съставът на "трите лъва" отпразнува победата пред феновете си, докато хитът от 90-те "Wonderwall" на популярната бритпоп група "Оейзис" огласяше стадиона в Далас.

"Това е един от любимите ми моменти с фланелката на Англия и особено на голям турнир. Знам, че е просто първият мач и няма да се превъзнасяме, но тази емоционална връзка с феновете - знаем колко много значи това за тях. Мисля, че те виждат колко много означава и за нас. Смятам, че имаме тази връзка. Точно такъв момент, пеейки "Wonderwall" на стадиона, всички знаеха текста и това беше много специално", заяви Хари Кейн.

"Колкото се отнася до първите мачове е чудесно да имаме такава подкрепа от всички и разбираме, че у дома е същото. Знаехме, че ще се подмята много бира наоколо, защото е вечерен мач, а ние обичаме това. Всички в състава са фенове, израснали сме, гледайки Англия. Израснали сме в тези обстановки и да сме от другата страна сега не значи, че сме се отделили от това. Просто означава, че се опитваме да дадем на феновете специални моменти, както в сряда. Така че се надяваме да имаме още няколко такива", добави нападателят.

Кейн е един от трима футболисти, останали в отбора на Англия от Световното първенство през 2018 година, заедно с Джордан Пикфорд и Джон Стоунс, но се наслаждава на свежестта в състава.

"Този път усещането е малко различно, според мен. Нашите роли се промениха малко, очевидно вече сме по-опитните играчи. Няма много футболисти от онези турнири в този състав, така че има известна свежест - вижда се гладът, желанието и вълнението на играчите в отбора, просто да сме част от това, което може да се окаже специално лято", каза още Кейн.

В следващия си мач Англия ще срещне Гана във вторник, а пет дни по-късно е последният двубой от груповата фаза срещу Панама.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

  • 19 юни 2026 | 17:20
  • 345
  • 0
Ще успее ли Шотландия да постигне нещо историческо, или Мароко ще затвърди добрите впечатления

Ще успее ли Шотландия да постигне нещо историческо, или Мароко ще затвърди добрите впечатления

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 608
  • 1
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1295
  • 0
Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

  • 19 юни 2026 | 16:20
  • 1179
  • 3
Меси и Роналдо са сред играчите, които са тичали най-малко в първия кръг от груповата фаза на Световното

Меси и Роналдо са сред играчите, които са тичали най-малко в първия кръг от груповата фаза на Световното

  • 19 юни 2026 | 16:06
  • 2581
  • 21
Журналистката, предизвикала скандала около Меси, напусна доброволно и опозорена

Журналистката, предизвикала скандала около Меси, напусна доброволно и опозорена

  • 19 юни 2026 | 15:41
  • 4345
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
  • 6675
  • 21
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 38305
  • 357
Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 18:03
  • 10581
  • 11
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1295
  • 0
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 26956
  • 43
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 15884
  • 19