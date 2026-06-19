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Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия

  • 19 юни 2026 | 11:11
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Двама от основните футболисти на Англия, Букайо Сака и Маркъс Рашфорд, продължават да тренират по индивидуална програма и да се възстановяват от травми, съобщава “Мирър”. Крилото на Арсенал е с проблеми в ахилеса още от март и пропусна голяма част от заключителните мачове на “артилеристите” в края на сезона, а в други игра на инжекции. Той се появи от скамейката срещу “ватрените”, но все още не успява да се възстанови достатъчно, за да тренира с индивидуалната група на тима.

Англичаните отидоха в САЩ за Световното, но се озоваха на бейзболен мач, "трите лъва" изиграха и контрола
Англичаните отидоха в САЩ за Световното, но се озоваха на бейзболен мач, "трите лъва" изиграха и контрола

Атакуващият футболист на Манчестър Юнайтед, който прекара последната кампания под наем в Барселона, пък е получил проблем именно срещу балканския тим и сега се опитва да се възстановява. Рашфорд също се появи като резерва срещу Хърватия, представяйки се добре и вкарвайки последното попадение за 4:1. И двамата обаче почти сигурно няма да могат да започнат и във втория мач на Англия на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада срещу Гана, който е във вторник от 23 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages

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