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Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

  • 19 юни 2026 | 23:27
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Бившият нападател от Премиър лийг Трой Дийни изрази съмнения относно способността на Англия да спечели Световното първенство по футбол през 2026 г., настоявайки, че "трите лъва" не могат да вдигнат трофея с Джордан Пикфорд като титулярен вратар. Като анализатор по CBS Sports, Дийни направи откровена оценка на дългогодишния номер едно на Англия, въпреки успешния старт на отбора в турнира.

Англия откри кампанията си на Световното първенство с победа с 4:2 над Хърватия под ръководството на мениджъра Томас Тухел, но представянето на Пикфорд се превърна в основна тема за разговор. Вратарят на Евертън беше подложен на критики, след като допусна два гола, като Дийни твърди, че е трябвало да се справи по-добре, за да спре първия гол на Хърватия.

"Все още смятам, че трябваше да спаси първия гол. Това е моето мнение. Мисля, че когато протегнеш ръка, тя трябва да е стабилна и да избие топката", каза Дийни.

Освен способността му да спасява удари, Дийни изрази загриженост и относно поведението на Пикфорд на терена. Бившият капитан на Уотфорд предположи, че постоянните реакции и видимите фрустрации на вратаря могат да повлияят негативно на съотборниците му, вместо да вдъхват увереност. Той добави: "Просто имам това усещане, когато гледам Джордан. Има удар от 50 ярда, топката се търкаля към него и той крещи на всички: 'Вършете си работата! Не допускайте никакви удари!'"

Дийни също така посочи склонността на Пикфорд да реагира драматично по време на мачове. "Всеки път, когато избие топката, фаулира някого, прави каквото и да е, той е като: 'Не ме гледайте!'"

Въпреки че признава уважението си към вратаря, Дийни завърши с категорична присъда относно амбициите на Англия за Световната купа. "Опитваме се да спечелим Световна купа. Затова сме тук." Според мен, и с цялото ми уважение, Джордан, защото знаеш, че те харесвам, не можем да я спечелим с този човек на вратата. Той не вдъхва никаква увереност", добави той.

Англия сега ще се стреми да надгради над първата си победа, докато продължава кампанията си на Световното първенство под ръководството на Тухел.

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Снимки: Gettyimages

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