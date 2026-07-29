Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Треньорът на Лудогорец Томас Райс даде пресконференция преди утрешния мач-реванш с Апоел (Тел Авив) от втория кръг на Лигата на конференциите. Той заяви, че е наясно с грешките, които прави отборът му и как трябва да ги коригира.

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„Лесно е да кажа какво трябва да направим. Първо трябва да минимизираме грешките, трябва много добре да защитаваме нашата врата и разбира се, трябва да вкараме голове. Ние си направихме анализа и смятам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза.

Трябва да подобрим нашите позиции в атака. Знаем какво трябва да направим в последната третина и какви решения трябва да взимаме. След подробния анализ, който направихме, знаем какви са ни проблемите и как трябва да ги решим. Надявам се, че утре ще бъде много по-добър мач за нас и ще стоим по-добре.

Мачът ще се играе 90 минути и най-важното нещо е ние да изиграем един добър двубой и да постигнем позитивен резултат. Вярваме в това.

Не е лесно и за футболистите, една седмица преди да започнат мачовете имат смяна на треньора, нови изисквания. Дали сме на играчите нови изисквания що се отнася до тактика.

Аз имам моята система на игра. Нямахме много време да тренираме. По време на мача може да се промени. Ако сме започнали мача в 4-3-3, може да се промени в 4-2-3-1, като зависи от начина на игра на противника. Това е моята система и се надявам това да е окей за нас.

Всички футболисти са готови и здрави. Имаме тренировка от 17 часа и след това ще определим групата. Засега всички са готови и имат желание да играят.

В миналото отборът е имал много успехи. В момента гледаме единствено към следващата фаза в европейските турнири. Миналата година отборът не успя да стане шампион. Тази година имаме за цел да станем шампиони, да спечелим купата и да преминем в следващата фаза на турнира Лига на конференциите“, заяви германецът.

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Той коментира и бъдещето на спрягания за трансфер Петър Станич.

„Петър Станич към момента е играч на Лудогорец. Той е доста концентриран и се видя в мача срещу Дунав. Нашата цел, както с Филип, така и с Петър Станич, е да им помогнем да се подобрят, да им помогнем да се представят по-добре, да им бъде по-лесно. И Филип, и Петър Станич се чувстват щастливи и са концентрирани към представянето си за Лудогорец“, каза още Томас Райс.

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