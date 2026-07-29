Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 478
  • 2

Треньорът на Лудогорец Томас Райс даде пресконференция преди утрешния мач-реванш с Апоел (Тел Авив) от втория кръг на Лигата на конференциите. Той заяви, че е наясно с грешките, които прави отборът му и как трябва да ги коригира.

Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец
Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец

„Лесно е да кажа какво трябва да направим. Първо трябва да минимизираме грешките, трябва много добре да защитаваме нашата врата и разбира се, трябва да вкараме голове. Ние си направихме анализа и смятам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза.

Трябва да подобрим нашите позиции в атака. Знаем какво трябва да направим в последната третина и какви решения трябва да взимаме. След подробния анализ, който направихме, знаем какви са ни проблемите и как трябва да ги решим. Надявам се, че утре ще бъде много по-добър мач за нас и ще стоим по-добре.

Мачът ще се играе 90 минути и най-важното нещо е ние да изиграем един добър двубой и да постигнем позитивен резултат. Вярваме в това.

Не е лесно и за футболистите, една седмица преди да започнат мачовете имат смяна на треньора, нови изисквания. Дали сме на играчите нови изисквания що се отнася до тактика.

Аз имам моята система на игра. Нямахме много време да тренираме. По време на мача може да се промени. Ако сме започнали мача в 4-3-3, може да се промени в 4-2-3-1, като зависи от начина на игра на противника. Това е моята система и се надявам това да е окей за нас.

Всички футболисти са готови и здрави. Имаме тренировка от 17 часа и след това ще определим групата. Засега всички са готови и имат желание да играят.

В миналото отборът е имал много успехи. В момента гледаме единствено към следващата фаза в европейските турнири. Миналата година отборът не успя да стане шампион. Тази година имаме за цел да станем шампиони, да спечелим купата и да преминем в следващата фаза на турнира Лига на конференциите“, заяви германецът.

Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос
Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

Той коментира и бъдещето на спрягания за трансфер Петър Станич.

„Петър Станич към момента е играч на Лудогорец. Той е доста концентриран и се видя в мача срещу Дунав. Нашата цел, както с Филип, така и с Петър Станич, е да им помогнем да се подобрят, да им помогнем да се представят по-добре, да им бъде по-лесно. И Филип, и Петър Станич се чувстват щастливи и са концентрирани към представянето си за Лудогорец“, каза още Томас Райс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славният Бате Биско стана на 92

Славният Бате Биско стана на 92

  • 29 юли 2026 | 10:52
  • 1294
  • 1
Струмска слава обяви вход свободен за първия си мач от новия сезон

Струмска слава обяви вход свободен за първия си мач от новия сезон

  • 29 юли 2026 | 10:48
  • 667
  • 0
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 19263
  • 57
Спартак (Варна) води финални преговори за продажбата на голмайстора си

Спартак (Варна) води финални преговори за продажбата на голмайстора си

  • 29 юли 2026 | 10:20
  • 1938
  • 3
Левски не се е отказал от привличането на нов нападател

Левски не се е отказал от привличането на нов нападател

  • 29 юли 2026 | 10:07
  • 4118
  • 3
Христо Янев ще заложи на същия състав от първия мач и в реванша с Карабах

Христо Янев ще заложи на същия състав от първия мач и в реванша с Карабах

  • 29 юли 2026 | 09:51
  • 1072
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 13726
  • 109
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 19263
  • 57
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 19506
  • 85
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 10888
  • 7
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 3875
  • 2