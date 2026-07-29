От Аякс привлякоха нападател от Англия

Аякс Амстердам подписа договор за заем за един сезон с нападателя Толу Арокодаре от Уулвърхямптън Уондърърс, съобщи холандският клуб в сряда. Договорът за заем на 25-годишния нигерийски национал включва опция за купуване от Аякс в края на сезона. Арокодаре е играл в Латвия, Германия и Белгия, където беше голмайстор през сезон 2024-25, което доведе до преминаването му от Генк в Уулвърхамптън.

This was Tolu’s first day in Amsterdam ❌❌❌ pic.twitter.com/geWOJqLq1f — AFC Ajax (@AFCAjax) July 29, 2026

През миналия сезон във Висшата лига той се появяваше предимно като резерва, като "вълците" изпаднаха, но той все пак отбеляза шест гола в първенството и купата. Аякс започна новия сезон в Лигата на конференциите, където в четвъртък ще приеме сръбския Войводина Нови Сад в Амстердам за реванша от втория квалификационен кръг, като води с 4:1 след първия мач миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages