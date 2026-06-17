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Златко Далич: Всички вече очакват много от Хърватия, а преди не беше така

  • 17 юни 2026 | 10:06
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Селекционерът на националния отбор на Хърватия Златко Далич определи Хари Кейн като най-голямата заплаха в откриващия мач между двата тима от Група L в Далас от 23:00 часа българско време тази вечер. Кейн пристига на Световното първенство в отлична форма, след като отбеляза 61 гола в 51 мача във всички турнири за Байерн (Мюнхен) миналия сезон, а Далич обръща специално внимание към капитана на Англия.

 „Те имат най-добрия нападател в света, имат Кейн и той може да направи адски много“, каза Далич.

„Ще направим всичко възможно не само да се защитаваме, но и да атакуваме. Ще има статични положения, което ще бъде доста трудно, но ние сме подготвени за това. Очаквам страхотен мач и това ще бъде чудесна подготовка за следващите два мача в групата.“

 Лука Модрич остава ключова фигура в центъра на хърватския отбор, а 40-годишният футболист ще изиграе 199-ия си мач за страната си срещу островитяните довечера.

„Той означава много, както като капитан на нашия отбор, така и като човек“, каза Далич за халфа на Милан, цитиран от БТА. 

„Той е дясната ми ръка на терена. Много означава за отбора, че имаме няколко по-възрастни играчи заедно с Лука, които водят по-младите играчи и могат да правят много добри неща. Младите са късметлии, че имат Лука като пример за подражание как да се борят за фланелката на националния отбор и ние сме късметлии, че все още го имаме с нас.“

Модрич и Далич бяха ключови за успеха на Хърватия на последните два турнира на Световните първенства. Страната беше финалист през 2018 г., когато победи Англия на полуфиналите, преди да стигне и до полуфиналите през 2022 г., само за да загуби от бъдещите шампиони Аржентина.

 „Това е история за нас“, каза Далич за постиженията на отбора си на турнира. „Не можем просто да живеем в историята; това са нови мачове и ново световно първенство, където искаме да правим много добри неща. Имаме много високи очаквания и всички очакват много от Хърватия. Това не беше така преди, но ние сме готови за това. Това, което е зад нас, е история; Все още е написано, но ние сме готови за тези големи очаквания, да се представим в най-добрата възможна светлина. Бяхме доста близо на последните две световни първенства и никой не очакваше това, но първата ни цел е да преминем през груповата фаза.“ 

Срещата ще се излъчи на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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