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  3. Кристъл Палас обяви раздяла с бивш защитник на Ливърпул

Кристъл Палас обяви раздяла с бивш защитник на Ливърпул

  • 29 юли 2026 | 16:25
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От Кристъл Палас потвърдиха напускането на Натаниел Клайн, след като договорът на бранителя изтече. Крайният защитник, който е продукт на академията на клуба, се завърна на “Селхърст Парк” през есента на 2020 година като свободен агент. Той записа общо 252 мача за “орлите”, в които добави 11 асистенции и един гол.

“Последните няколко сезона ме дариха с едни от най-хубавите дни в моя живот. Гордея се с всичко, което постигнахме, със себе си и клуба. Когато започнах в Кристъл Палас, се намирахме в Чемпиъншип. Сега клубът играе в Европа, имайки вечери като тази в Лайпциг. Много съм щастлив, че бях част от всичко и това означава много за мен и моето семейство. Искам да благодаря на феновете, хората в клуба и съотборниците ми, които помогнаха да постигнем всичко това”, написа Клайн, цитиран от клубния сайт.

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Снимки: Gettyimages

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