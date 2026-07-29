Кристъл Палас обяви раздяла с бивш защитник на Ливърпул

От Кристъл Палас потвърдиха напускането на Натаниел Клайн, след като договорът на бранителя изтече. Крайният защитник, който е продукт на академията на клуба, се завърна на “Селхърст Парк” през есента на 2020 година като свободен агент. Той записа общо 252 мача за “орлите”, в които добави 11 асистенции и един гол.

“Последните няколко сезона ме дариха с едни от най-хубавите дни в моя живот. Гордея се с всичко, което постигнахме, със себе си и клуба. Когато започнах в Кристъл Палас, се намирахме в Чемпиъншип. Сега клубът играе в Европа, имайки вечери като тази в Лайпциг. Много съм щастлив, че бях част от всичко и това означава много за мен и моето семейство. Искам да благодаря на феновете, хората в клуба и съотборниците ми, които помогнаха да постигнем всичко това”, написа Клайн, цитиран от клубния сайт.

Palace through and through 🦅



We can confirm that Academy graduate Nathaniel Clyne has left the club following the expiration of his contract.



Everyone at Crystal Palace would like to thank Clyney for his services to the club and wish him the very best for the future. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 29, 2026

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Снимки: Gettyimages