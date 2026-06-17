Англия срещу Хърватия - първата голяма европейска битка на Мондиала

Тази вечер Световното първенство продължава с един от най-очакваните двубои в груповата фаза – Англия срещу Хърватия от 23:00 часа българско време. Мачът е от група „L“на „АТ&Т Стейдиъм“ в Арлингтън, Тексас. Този сблъсък не е просто откриващ мач за двата тима, а нов епизод от едно съперничество, което през последните години предложи драматични моменти на най-високо ниво.

Това е едва втората среща между тези два отбора на финали на световно първенство. Първата остава завинаги в историята – полуфиналът в Москва през 2018 г., когато Хърватия разби мечтите на Англия с победа 2:1 след продължения. Тогава головете на Иван Перишич и Марио Манджукич пратиха „ватрените“ на исторически финал. Англия успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, побеждавайки с 1:0 с гол на Рахийм Стърлинг, но раната от 2018-а все още напомня за себе си. Общо в историята това е 12-ият мач между двата тима, като Англия има леко предимство в общия брой победи.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Жребият отреди Англия и Хърватия да спорят за лидерството в Група L, където компания им правят отборите на Гана и Панама. С оглед на класата на съперниците, мнозина специалисти смятат, че именно този първи мач ще определи кой ще спечели групата и ще си осигури по-лек път в елиминациите.

Англия влиза в турнира в отлична форма под ръководството на новия си селекционер Томас Тухел. В последните си контроли „Трите лъва“ записаха победи над Коста Рика (3:0) и Нова Зеландия (1:0). Лошата новина за Тухел е отсъствието на десния бек Тино Ливраменто, който отпадна от състава поради мускулна контузия и бе заменен от Трево Чалоба. Очаква се Хари Кейн да води атаката, подкрепян от Антъни Гордън, Джуд Белингам и Нони Мадуеке.

Хърватия, водена от ветерана Златко Далич, също показа стабилност, побеждавайки Словения с 2:1 в последната си проверка. „Шахматистите“ отново ще разчитат на своето легендарно ядро в средата на терена – Лука Модрич и Матео Ковачич, докато в защита Йошко Гвардиол ще има тежката задача да спре английските нападатели.

Златко Далич: Всички вече очакват много от Хърватия, а преди не беше така

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