Анте Будимир предупреди хърватите да внимават с Джуд Белингам

Хърватия е предпазлива относно изключителните качества на Джуд Белингам, дори ако една от звездите на Англия е бил повече време контузен, отколкото във форма този сезон.

Ролята на 22-годишния футболист е една от най-обсъжданите теми преди откриващия мач на Световното първенство в сряда в Далас, където халфът на Реал Мадрид ще се бори за титулярно място с близкия си приятел Морган Роджърс. Белингам пропусна началото на сезона, след като претърпя операция на рамото, и прекара известно време извън игра по-рано тази година поради контузия на подколянното сухожилие, но мениджърът на Англия Томас Тухел вярва, че сега е в идеалната си позиция.

Тези контузии го накараха да пропусне и двата мача от Ла Лига с Осасуна този сезон, но нападателят на памплонци Анте Будимир е добре запознат със заплахата за Хърватия от халфа и играча под наем на Барселона Маркъс Рашфорд. "Що се отнася до Белингам, този сезон той прекара повече време контузен, отколкото здрав", каза 34-годишният хърватски национал. "Въпреки това, той е изключителен играч. Не знам дали ще играе, но със сигурност добавя допълнително качество. Рашфорд също е отличен играч и винаги е способен да направи разликата", каза още хърватинът.

Будимир е отбелязал 55 гола в Ла Лига през последните три години и, като част от отбора, който завърши трети на Световното първенство през 2022 г., ще има важна роля в хърватската атака. "Казвах и преди, че веднага бих се подписал, ако някой предложи повторение на Катар", каза той пред сайта на Хърватската футболна федерация.

"Всички ние тук имаме по-голяма цел и се надявам, че с головете си мога да помогна за победите на националния отбор и може би да постигна дори повече от това. Отборът от Катар спечели медал, докато настоящият отбор... това е различен състав. Някои играчи, които бяха в Катар, вече не са тук, но всяка година се появяват нови качествени играчи, които могат да променят нещата. Надявам се този турнир да бъде успешен за нас", пожела си Анте Будимир.

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