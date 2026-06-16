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Лъвове предрекоха как ще се представи Англия в груповата фаза на Мондиал 2026

  • 16 юни 2026 | 18:48
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Лъвове от резерват във Великобритания се включиха по нестандартен начин в треската около Световното първенство по футбол, като направиха своите символични прогнози за представянето на Англия в груповата фаза на турнира. Животните, които бяха евакуирани от Украйна през миналата година, получиха кутии, украсени със знамената на отборите, срещу които Англия ще се изправи в групата си. Инициативата бе част от специална програма за обогатяване на средата в резервата, а изборът на всяко животно беше приет като своеобразна прогноза за крайния изход на съответния мач.

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Лъвиците Амани и Лира заложиха на победа на Англия срещу Хърватия в първия двубой на Мондиала на „Трите лъва“, както е прякорът на английския национален отбор. Затова и цялата символика, че лъвове предричат изхода на срещите е забавна за мнозина. Мъжкият лъв Рори също даде вот на доверие на английския тим, като избра кутията на Англия за срещата с Гана. За последния мач от груповата фаза обаче прогнозата не е оптимистична. Лъвицата Ванда предпочете кутията на Панама, с което символично подкрепи аутсайдера в двубоя срещу Англия. Дали пък не се пече поредната изненада и по подобие на сблъсъка между Испания и Кабо Верде? Сравнително скоро ще разберем. Макар и с доза хумор, подобни животински прогнози традиционно привличат вниманието на феновете преди големи спортни форуми, а този път в ролята на оракули влязоха именно спасените от Украйна лъвове.

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