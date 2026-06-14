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Англия пристигна в Канзас Сити

  • 14 юни 2026 | 19:44
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Националният отбор на Англия пристигна в Канзас Сити, където ще бъде базиран в началната фаза на Световното първенство през 2026 година. Селекционерът Томас Тухел заяви, че тимът е напълно подготвен за условията в Съединените щати и вече гледа към първото си предизвикателство на турнира – сблъсъка с Хърватия. Германският специалист подчерта, че футболистите са прекарали достатъчно време в страната и са се адаптирали към високите температури и климатичните условия.

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След пристигането си в Канзас Сити англичаните ще имат няколко дни за подготовка преди откриващия си двубой. Тухел бе категоричен, че цялото внимание на отбора е насочено към първия съперник в груповата фаза. Капитанът Хари Кейн също изрази увереност, че тимът е готов за началото на турнира. Голмайсторът на „трите лъва“ определи старта на Мондиала като момента, в който започва истинската работа, и заяви, че отборът очаква с нетърпение първия си мач. Нападателят предупреди, че Хърватия остава един от най-опасните състави на световната сцена. Според него балканският тим многократно е доказвал качествата си на големи първенства и Англия трябва да бъде максимално концентрирана още от първия двубой.

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През следващите дни английският лагер ще остане в Канзас Сити, където са планирани тренировки и тактически занимания преди старта на участието на отбора на Мондиал 2026.

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