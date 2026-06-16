Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Шефът на ФА: Рискувахме да загубим Тухел, ако не беше преподписал

Шефът на ФА: Рискувахме да загубим Тухел, ако не беше преподписал

  • 16 юни 2026 | 17:04
  • 384
  • 0

Изпълнителният директор на ФА, Марк Бълингам, заяви, че от английската футболна централа са били длъжни да предложат удължаване на договора на Томас Тухел още преди Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, тъй като са рискували да го загубят. Германецът бе обявен като нов селекционер на “трите лъва” на 16 октомври 2026 година, но на практика пое работата от януари 2025. Представянето на островитяните в квалификациите за Мондиал 2026 бе повече от блестящо, тъй като те постигнаха осем победи в осем мача, отбелязвайки 25 гола и не допускайки нито един в своята врата. Това доведе до удължаване на споразумението между двете страни през февруари тази година, тъй като спекулациите, свързващи го с някои от големите клубове в Европа силно зачестиха.

“Разсъждавахме по този начин - имаме някой, който наистина върши добра работа и смятаме, че можем да удължим договора му. Играчите много го харесват, той върши отлична работа, особено зад кулисите. Това се отразява на терена. Свърши брилянтна работа по време на квалификациите, така че се чувствахме уверени, правейки го, още преди да сме разбрали съперниците си на Световното. Когато обмисляте такава ситуация, преценявате кой е най-добрия мениджър и кога бихме могли да го вземем. Тогава решихме, че е по-голям риск да не подпишем нов договор с него,” обясни Бълингам,

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Шефът на ФА поясни, че в английската футболна централа не са постъпвали запитвания за възможността Тухел да бъде освободен, за да поеме клубен отбор, а той няма освобождаваща клауза в договора си. Германецът обаче бе подложен на силни критики в местната преса относно избора си на групата от футболисти, която ще представлява Англия на Мондиал 2026. Той направи няколко изненадващи избора, предпочитайки футболисти с по-малък опит, вместо доказани имена като Коул Палмър, Фил Фоудън и Трент Александър-Арнолд, които не бяха повикани за Световното.

“Не го виждам като риск, но не казвам, че тези запитвания от клубове няма да се случат. Те биха могли да стигнат и до агента му. Мисля, че в договора му няма клауза за разтрогване, така че ние сме в силна позиция с този контракт”, завърши изпълнителният директор на ФА.

Мадуеке: Дълбочината на този състав на Англия ще бъде решаваща
Мадуеке: Дълбочината на този състав на Англия ще бъде решаваща
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10679
  • 3
Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

  • 16 юни 2026 | 14:40
  • 601
  • 0
Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

  • 16 юни 2026 | 14:32
  • 3056
  • 5
Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 295
  • 0
Коловати: Инфантино трябва да се срамува

Коловати: Инфантино трябва да се срамува

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 2502
  • 0
ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

  • 16 юни 2026 | 14:14
  • 1044
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 13194
  • 16
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 11243
  • 8
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 26202
  • 71
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10679
  • 3
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 1502
  • 0
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 7236
  • 12