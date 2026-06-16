Шефът на ФА: Рискувахме да загубим Тухел, ако не беше преподписал

Изпълнителният директор на ФА, Марк Бълингам, заяви, че от английската футболна централа са били длъжни да предложат удължаване на договора на Томас Тухел още преди Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, тъй като са рискували да го загубят. Германецът бе обявен като нов селекционер на “трите лъва” на 16 октомври 2026 година, но на практика пое работата от януари 2025. Представянето на островитяните в квалификациите за Мондиал 2026 бе повече от блестящо, тъй като те постигнаха осем победи в осем мача, отбелязвайки 25 гола и не допускайки нито един в своята врата. Това доведе до удължаване на споразумението между двете страни през февруари тази година, тъй като спекулациите, свързващи го с някои от големите клубове в Европа силно зачестиха.

“Разсъждавахме по този начин - имаме някой, който наистина върши добра работа и смятаме, че можем да удължим договора му. Играчите много го харесват, той върши отлична работа, особено зад кулисите. Това се отразява на терена. Свърши брилянтна работа по време на квалификациите, така че се чувствахме уверени, правейки го, още преди да сме разбрали съперниците си на Световното. Когато обмисляте такава ситуация, преценявате кой е най-добрия мениджър и кога бихме могли да го вземем. Тогава решихме, че е по-голям риск да не подпишем нов договор с него,” обясни Бълингам,

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Шефът на ФА поясни, че в английската футболна централа не са постъпвали запитвания за възможността Тухел да бъде освободен, за да поеме клубен отбор, а той няма освобождаваща клауза в договора си. Германецът обаче бе подложен на силни критики в местната преса относно избора си на групата от футболисти, която ще представлява Англия на Мондиал 2026. Той направи няколко изненадващи избора, предпочитайки футболисти с по-малък опит, вместо доказани имена като Коул Палмър, Фил Фоудън и Трент Александър-Арнолд, които не бяха повикани за Световното.

“Не го виждам като риск, но не казвам, че тези запитвания от клубове няма да се случат. Те биха могли да стигнат и до агента му. Мисля, че в договора му няма клауза за разтрогване, така че ние сме в силна позиция с този контракт”, завърши изпълнителният директор на ФА.

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Снимки: Gettyimages