Пикфорд очаква Тухел да "засили психологическата подготовка"

Вратарят на Англия Джордан Пикфорд очаква Томас Тухел да "засили психологическата подготовка", когато изнася речите си пред отбора преди мачовете на Световното първенство по футбол това лято. Германецът е известен със своята страст и феновете успяха да видят част от тази му страна на характера за първи път през март 2025-а, когато той оприличи спечелването на Световното първенство с изкачването на връх Еверест.

Пикфорд, който очаква петото голямо първенство, на което ще бъде титулярен вратар на Англия вярва, че треньорът ще увеличи интензитета в съблекалнята, докато се опитва да вдъхнови играчите по пътя към славата. "Мисля, че мениджърът ще се засили в тази посока - страстта, която ще ни вдъхне, отборните разговори. Мисля, че той знае какво прави в това отношение“, каза вратарят на Евертън пред talkSPORT. „Речите му са много добри, качествени са, честно казано“.

„Треньорът ни е брилянтен. Типично е тук когато тренираме, да работим усилено, когато сме на срещи, да слушаме, да се фокусираме, а мениджърът да ръководи срещите и това някак си се отразява на тренировките или на играта. Трябва да кажа, че той е от най-добрите“.

Jordan Pickford reveals why Thomas Tuchel change can help England to World Cup glory | @johncrossmirrorhttps://t.co/4uQMDKhK0G pic.twitter.com/ZqymoSBgMt — Mirror Football (@MirrorFootball) June 15, 2026

Англия постигна сериозни успехи при предишния си национален селекционер Гарет Саутгейт – два пъти стигна до финал на Европейско първенство – нещо, което не бяха постигали преди. Но те го приеха по-скоро като неуспех, предвид факта, че преместеното през 2021-а година Европейско имаше финална фаза в Лондон. И сега се надяват с Тухел да стигнат нещо много повече – да станат световни шампиони, макар да не са играли финал от 60 години.

Част от плановете на Тухел е да създаде „братска атмосфера“ в отбора, а Джуд Белингам твърди, че такава не е била налична, макар и да стигнаха до финала на Евро 2024. Пикфорд допълни, че „едно такова плаване никога не преминава плавно“, но също настоява, че сега има „по-голяма сплотеност“.

❤️ "Gareth reconnected the England team with the fans, that was a big challenge!"



🙌 "Thomas is a winner, he drives a winning mentality, his passion, his desire!"



Jordan Pickford opens up on the differences between Gareth Southgate and Thomas Tuchel as England managers! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3AmdkBZY5p — talkSPORT (@talkSPORT) June 15, 2026

„Още от 2018-а насам, когато се отнася до мене, живееш в пътешествие, пътуваш с всички и трябва да се усмихваш, трябва да си щастлив. Винаги съм казвал, че в турнирите нещата не са плавни, а като влакче на ужасите. Хората ще имат лоши дни, може да ви омръзне един от друг за някой странен ден, това е неразделна част от това“.

„На този лагер, щом това братство се събере, мениджърът ще продължи да настоява и мисля, че зависи от играчите да продължат да го тласкат напред. От личен опит знам, че всяка минута е важна и може да промени атмосферата“, завърши вратарят.

Англия открива пътя си в група L на 17-и юни от 23:00 часа българско време срещу Хърватия, бронзов медалист от предишното Световно първенство през 2022-а година.

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