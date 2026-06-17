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  3. Кейн: Идвам след най-добрия си сезон и се чувствам отлично, Англия има потенциала да стигне далеч

Кейн: Идвам след най-добрия си сезон и се чувствам отлично, Англия има потенциала да стигне далеч

  • 17 юни 2026 | 15:25
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Капитанът на Англия Хари Кейн говори пред медиите преди днешния първи мач на “трите лъва” от Мондиала срещу Хърватия.

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„Бих казал, че от лична гледна точка това идва след най-добрия сезон, който някога съм имал. Отбелязах много повече голове, отколкото във всеки предишен сезон. Но както физически, така и психически, сезонът за мен приключи страхотно – спечелихме шампионата и финала за купата с Байерн, като отбелязах три гола там. Това ми даде още по-голям импулс, когато се присъединих към лагера с момчетата.

„От физическа гледна точка се чувствам в отлична форма по време на тренировките и мачовете, които изиграхме. През цялата си кариера се нуждаеш от много неща, които да се развият в твоя полза и да се подредят на мястото си в подходящия момент. За този турнир това се случи. Това е една от най-добрите възможности, които всички ние като отбор имаме, за да спечелим титлата”, започна Кейн.

„Това поколение на Англия е толкова добро, колкото всяко друго. Бяхме толкова близо до това да пресечем финалната линия. Когато като отбор и като нация си на прага на спечелването на трофей, към следващото състезание има по-големи очаквания. На последното Европейско първенство го усетихме много силно.

Но този път сме малко по-уравновесени в този смисъл. От това, което видях в подготвителния лагер и особено в мача срещу Коста Рика, отборът е на много, много високо ниво и е готов да положи всички усилия, за да бъде успешен. Така че със сигурност това е една от най-добрите възможности, които ще имаме като отбор, за да спечелим турнира. Мисля, че всички са нетърпеливи преди всичко да започнат добре утре и да докажат, че имаме потенциала да стигнем далеч в турнира”, добави той.

Кейн говори и за факта, че днес ще се изравни по мачове за националния отбор с легендата Дейвид Бекъм -  общо 115. „Да достигна същия брой мачове като Бекъм е нещо страхотно за мен. Той беше голям идол за мен, докато растях, като капитан на Англия, и се надявах и мечтаех, че един ден ще нося същата фланелка на Англия като него. Това със сигурност ще бъде страхотен момент”, каза нападателят на Байерн.

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Снимки: Imago

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