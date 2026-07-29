Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна), за което Sportal.bg съобщи малко по-рано. Ръководството на "соколите" излезе с официално съобщение, с което оповести раздялата със специалиста от Северна Македония.

Шок на "Коритото"! Гьоко пред напускане

"Ръководството на ФК Спартак Варна уведомява своите привърженици, че по изрично желание на старши треньора Гьоко Хаджиевски, считано от днес, договорът му с клуба ще бъде прекратен.Решението е лично на г-н Хаджиевски и бе заявено пред ръководството след победата във варненското дерби срещу Черно море.Когато пое отбора, Гьоко Хаджиевски прие едно от най-трудните предизвикателства в своята впечатляваща треньорска кариера. На 70-годишна възраст той застана начело на Спартак в момент, в който клубът се нуждаеше от стабилност, спокойствие и опит.



Под негово ръководство отборът успя да преодолее трудностите, да стабилизира представянето си и да запази мястото си в efbet Лига след тежкия изминал сезон. С това той изпълни първата си мисия към клуба.В началото на новото първенство Гьоко Хаджиевски изпълни и обещанието, което даде пред ръководството на ФК Спартак – да върне победния дух на отбора и да остави след себе си повод за гордост на всички спартаклии. Победата във варненското дерби срещу Черно море беше моментът, който той сам определя като най-подходящия финал на своята мисия в клуба и пожела да остане запомнен именно с този успех.



ФК Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Гьоко Хаджиевски за професионализма, всеотдайността и огромния опит, които вложи в работата си с клуба. В труден за Спартак период той прие предизвикателството с достойнство, изпълни поетите към ръководството ангажименти и остави след себе си не само важни резултати, но и пример за характер и отдаденост към футбола.



Всички във ФК Спартак Варна уважаваме неговото решение и му благодарим за всичко, което направи за клуба. Пожелаваме на Гьоко Хаджиевски преди всичко здраве, спокойствие и още много щастливи мигове извън футболните терени. Вратите на ФК Спартак Варна винаги ще бъдат отворени за него.



Благодарим Ви, господин Хаджиевски!", написаха от варненския клуб.

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