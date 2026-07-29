Борусия отстъпи на японци в контрола

Отборът на Борусия (Дортмунд) претърпя минимална загуба с 0:1 като гост на японския Серезо Осака в контрола помежду им.
Единственото попадение в срещата дойде още в осмата минута и беше дело на Соломон Сакурагава. Германците имаха по-голямо притежание на топката, но тимът от Осака сътвори по-голям брой голови положения.
Това беше трета контрола за Борусия през това лято след победата с 3:1 над аматьорския Оберхаузен и загубата с 1:2 от втородивизионния Фортуна (Дюселдорф). Следващата приятелска среща на Дортмунд е в събота срещу ФК Токио.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google