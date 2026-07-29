Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия отстъпи на японци в контрола

Борусия отстъпи на японци в контрола

  • 29 юли 2026 | 16:11
  • 206
  • 0
Борусия отстъпи на японци в контрола

Отборът на Борусия (Дортмунд) претърпя минимална загуба с 0:1 като гост на японския Серезо Осака в контрола помежду им.

Единственото попадение в срещата дойде още в осмата минута и беше дело на Соломон Сакурагава. Германците имаха по-голямо притежание на топката, но тимът от Осака сътвори по-голям брой голови положения.

Това беше трета контрола за Борусия през това лято след победата с 3:1 над аматьорския Оберхаузен и загубата с 1:2 от втородивизионния Фортуна (Дюселдорф). Следващата приятелска среща на Дортмунд е в събота срещу ФК Токио.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

  • 29 юли 2026 | 10:12
  • 16968
  • 20
Челси започна странната си нова трансферна политика

Челси започна странната си нова трансферна политика

  • 29 юли 2026 | 09:42
  • 9420
  • 0
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 12502
  • 7
Още три мача от Лигата на конференциите днес

Още три мача от Лигата на конференциите днес

  • 29 юли 2026 | 07:28
  • 3712
  • 0
Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

  • 29 юли 2026 | 07:05
  • 5300
  • 4
Савиньо иска трансфер

Савиньо иска трансфер

  • 29 юли 2026 | 06:33
  • 5983
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 17991
  • 165
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 23016
  • 71
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 22113
  • 94
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 2247
  • 7
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 12502
  • 7
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 5109
  • 3