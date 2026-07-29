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Английски национал е още една стъпка по-близо до Челси

  • 29 юли 2026 | 16:03
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Английският национал Джордан Хендерсън е получил разрешение от Брентфорд да прекрати договора си една година по-рано от предвиденото, което му дава възможност да се присъедини към Челси като свободен агент, каквито спекулации се появиха активно в последните дни. Преговорите между Хендерсън и „сините“ напредват, като се очаква 36-годишният бивш полузащитник на Ливърпул да внесе опит в съблекалнята на Чаби Алонсо.

Челси започна странната си нова трансферна политика
Челси започна странната си нова трансферна политика

Челси радикално промени лятната си стратегия, като вече се стреми да добавя по-възрастни играчи към състава си, вместо да се фокусира единствено върху млади таланти.

Друг ветеран в тази концепция се очаква да бъде Дани Уелбек, който също бързо се приближава към лондончани, след като по-рано днес се е договорил за двугодишен контракт. Очаква се 35-годишният нападател на Брайтън и Хоув Албиън да премине медицински прегледи, като планът е той да отлети за предсезонната подготовка на отбора в Хонконг.

Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката
Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката

В момента Алонсо и неговият отбор са в Сидни, Австралия, за началото на предсезонното си турне.

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Снимки: Gettyimages

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