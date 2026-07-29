Английски национал е още една стъпка по-близо до Челси

Английският национал Джордан Хендерсън е получил разрешение от Брентфорд да прекрати договора си една година по-рано от предвиденото, което му дава възможност да се присъедини към Челси като свободен агент, каквито спекулации се появиха активно в последните дни. Преговорите между Хендерсън и „сините“ напредват, като се очаква 36-годишният бивш полузащитник на Ливърпул да внесе опит в съблекалнята на Чаби Алонсо.

Челси започна странната си нова трансферна политика

Челси радикално промени лятната си стратегия, като вече се стреми да добавя по-възрастни играчи към състава си, вместо да се фокусира единствено върху млади таланти.

Друг ветеран в тази концепция се очаква да бъде Дани Уелбек, който също бързо се приближава към лондончани, след като по-рано днес се е договорил за двугодишен контракт. Очаква се 35-годишният нападател на Брайтън и Хоув Албиън да премине медицински прегледи, като планът е той да отлети за предсезонната подготовка на отбора в Хонконг.

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В момента Алонсо и неговият отбор са в Сидни, Австралия, за началото на предсезонното си турне.

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Снимки: Gettyimages