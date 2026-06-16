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Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел вика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
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Бранителят на Нюкасъл Валентино Ливраменто е получил контузия по време на тренировка на Англия и най-вероятно ще отпадне от състава на островитяните за Световното първенство. Според “Дейли Мейл” Томас Тухел ще повика на негово място зашитника на Челси Трево Чалоба.

Новината идва ден преди първия мач на Англия на Световното - срещу Хърватия. Това обаче ще даде възможност да бъде направена замяната.

Ливраменто щеше да бъде резерва на Рийс Джеймс, който се очаква да започне като титуляр в утрешния двубой срещу "ватрените".

Самото включване на 23-годишния Ливраменто в състава за Мондиал 2026 бе спорно, след като бранителят пропусна последните пет седмици от сезона заради контузия в бедрото. Новата му травма е прасеца и според "Ди Атлетик" не е тежка, но е достатъчна, за да го извади от Световното.

Трево Чалоба по принцип е централен защитник, но по всичко изглежда, че Тухел ще се обърне именно към него и така ще остане единствено с Джеймс като типичен десен бек. Въпреки това селекционерът не планира да се обърне към звездата на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд.

Джед Спенс и Джаръл Куанса също могат да играят отдясно на отбраната.

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