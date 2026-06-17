Tухел: Благодарен съм, че съм на Световното начело на Англия, все още няма да пея химна

Томас Тухел ще поведе Англия на Световното първенство за първи път, когато отборът му се изправи срещу Хърватия на стадиона в Далас в сряда в Група "L" и е сигурен, че предстоящото участие в турнира е връх в треньорската му кариера.

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Германецът има успешна треньорска кариера, като е печелил титли в родината си и Франция, преди да поведе Челси до титлата в Шампионската лига през 2021 г. Но 52-годишният специалист беше недвусмислен относно мащаба на Световното първенство докато се стреми да осигури втората титла на Англия, 60 години след първата.

„Тук нивото е най-високо“, каза Тухел, вдигайки ръка над главата си. „Определено. Това е най-добрата сцена, това е най-големият турнир в света, най-голямото състезание, най-големите играчи играят в един и същи турнир. Това е. Благодарен съм, че имам възможността да бъда треньор на Англия и да участвам на Световно първенство.

Това идва с отговорност и искам да се справя с нея, да тласкам отбора, да го подготвя и да подкрепя играчите да дадат най-доброто от себе си. Мечтаем. Имаме право да мечтаем, но не искаме да се заблуждаваме. Това идва с отговорност и с усилията. Искаме да вложим усилия и да заслужим резултата.“

Тухел беше принуден да направи късна промяна в състава си поради контузията на Тино Ливраменто, като защитникът на Нюкасъл беше заменен от Трево Чалоба от Челси в навечерието на откриващия им мач. „Трево идва като алтернатива на централния защитник и ни осигурява пълно покритие в защитата. Тино беше много разочарован и натъжен. Всички ние бяхме. Беше малко шокиращо, когато трябваше да прекъсне тренировките, и той имаше предчувствието, че това може да е контузия, която да му коства участието в турнира. За съжаление, след прегледа се оказа, че е бил прав", каза по този повод германецът.

Англия и Хърватия се срещат на Световно първенство за първи път, откакто Хърватия победи отбора на Англия на Гарет Саутгейт на полуфиналите през 2018 г., като Тухел се притеснява от състава на Златко Далич въпреки застаряващите играчи на противника.

„Мисля, че е съвсем очевидно, че те все още имат основната халфова линия с Матео Ковачич и с Лука Модрич в центъра“, каза той.

„Те имат много силна, много солидна защита и с Матео и Лука Модрич те все още държат сърцето на отбора в средата. Те винаги представляват заплаха с Иван Перишич отляво. Те имат опит в турнири, имат много опитен треньор в турнири, емоционални са, традиционно са силен национален отбор и точно с това се сблъскваме. Те са много гъвкави между защитната четворка и халфовете, така че трябва да се адаптираме, трябва да поемем инициативата правилно и се нуждаем от комплексно представяне, за да можем да спечелим. Уверен съм, че знаем какво е необходимо. Хърватия е силен отбор и подхождаме с уважение.“

Thomas Tuchel will not sing the national anthem in England’s opener, but hinted that he may do if his team go all the way.



"I am still a bit shy. I don’t want to offend people and I don’t want to have the focus on that now"@Matt_Law_DT has the full story ⤵️… pic.twitter.com/mmbcsdvKdC — Telegraph Football (@TeleFootball) June 17, 2026

На въпрос дали ще пее националния химн по време на мача с Хърватия, Тухел отговори: „Все още не, мисля, че не сме стигнали дотам. Може би на самия край. Все още съм малко притеснителен. Не искам да обиждам хората и не искам фокусът да е върху това сега.“

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Снимки: Imago