Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

Държавният департамент на САЩ се опитва да издаде виза на майката на вратаря на Кабо Верде - Возиня, за да може тя да пътува и да гледа сина си на Световното първенство.

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40-годишният страж се превърна в герой за своя отбор, след като не позволи на европейския шампион Испания да реализира при изненадващото равенство 0:0 в дебюта на Кабо Верде на Мондиал. След това той плака на терена за починалите си баба и дядо и каза, че е жалко, че майка му не може да бъде в САЩ поради стойността на визата. CNN съобщи, че Държавният департамент работи, за да я доведе в САЩ след недоразумение относно осигуряването на гаранция от 15 000 долара за разрешение.

🚨🚨| JUST IN: US State Department has stepped in to help Cape Verde hero Vozinha’s mother get to the World Cup.



After the 40-year-old goalkeeper’s stunning Man of the Match performance (7 saves) in Cape Verde’s historic 0-0 draw vs Spain, his mother Ana Candida Évora couldn’t… pic.twitter.com/h8TxqbUmF1 — CentreGoals. (@centregoals) June 17, 2026

„Всички роднини на играчите имат право на освобождаване от визова гаранция и Министерството активно се свързва със семейството на този футболист, за да съдейства с визовите услуги“, коментира цитираният служител. Източник, запознат със ситуацията, също така каза пред CNN, че майката дори няма валиден паспорт и е в процес на получаване на такъв.

Тимът на Кабо Верде ще играе срещу Уругвай в група “H” в следващия си мач в неделя.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages