Нико Петров: Тенденцията на Мондиал 2026 ще е използването на полупространствата

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико все още е в началната си фаза, но вече започват да се открояват някои ясно изразени тактически тенденции. Именно върху тях насочи вниманието си анализаторът Нико Петров, който този път остави на заден план темите около Левски и обърна поглед към най-големия футболен форум на планетата. Според него Мондиал 2026 постепенно оформя нова посока в развитието на съвременния футбол, а ключовата дума е „полупространства“.

„Тенденцията на това световно първенство ще бъде използването на джобовете или така наречените полупространства. Това не е нещо изцяло ново, но сега виждаме следващ етап в развитието му – не един, а двама футболисти се позиционират в тези зони и създават огромни проблеми на противниковата защита“, смята Петров.

По думите му именно там се раждат най-опасните атаки на водещите отбори в турнира. Вместо класически пробиви по фланга или директни атаки през центъра, все повече селекционери търсят числено превъзходство в тези междинни пространства, откъдето могат да бъдат създадени както голови положения, така и условия за бърза смяна на посоката на атаката. Най-яркият пример според анализатора е световният шампион Аржентина. В състава на „албиселесте“ именно Лионел Меси и Тиаго Алмада постоянно търсят свободните пространства между линиите, като комбинират позициониране, техника и отлично разбиране на играта.

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Франция също демонстрира отлично овладяване на този тактически елемент. Майкъл Олисе и Дезире Дуе често действат в тези зони, а Усман Дембеле допълва схемата с непрекъснатите си движения без топка.

„Дембеле е изключително ефективен именно заради начина, по който се движи без топка. Постоянно променя мястото си и създава дилеми за защитниците“, отбелязва Петров.

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Същата тенденция се наблюдава и при домакините от САЩ. Кристиан Пулишич и Уестън Маккени често навлизат в полупространствата, откъдето организират атаките на американците и се включват в завършващата фаза. Бразилия също следва модерния модел. Лукас Пакета и Рафиня са сред основните фигури, които експлоатират тези зони и позволяват на „селесао“ да създава числено преимущество около наказателното поле на съперника. Според Нико Петров това не е просто временна тенденция, а естествено развитие на футболната тактика през последните години. Ако преди десетилетие революция предизвикаха фалшивата деветка и високата преса, то днес битката за контрол над полупространствата се превръща в една от най-важните части от играта.

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