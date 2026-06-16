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Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
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Франция и Сенегал играят при 0:0 в първия мач на двата тима на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. “Петлите” бяха финалисти на последните две Световни първенства и отново имат огромни амбиции да достигнат до последната седмица на турнира. За “лъвовете от Теранга” това е четвърто участие на най-престижния футболен форум, а най-доброто им представяне бе достигането до четвъртфинал през 2002 година. Двубоят тази вечер ще се изиграе на “МетЛайф Стейдиъм”, на който ще се изиграе и финала в турнира.

И двата отбора се представиха отлично в квалификациите. Французите спечелиха своята група с пет победи и едно равенство, а Сенегал триумфира със седем успеха и три равни в десет двубоя. Противниците бяха колебливи в контролните срещи, предшестващи турнира, но в днешната среща ще се стремят към резултат, който да даде положителен старт на кампанията им на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Селекционерът на Франция, Дидие Дешан, залага на очаквания състав, на който се доверяваше и в контролите на своя тим преди турнира. Капитанът на тима води атаката, а от по-задна позиция той ще бъде подкрепян от носителя на “Златната топка” Усман Дембеле. Дезире Дуе ще атакува от левия фланг, а Майкъл Олисе, който заби хеттрик в последната приятелска среща, е поставен отляво. Дайо Упамекано и Уилям Салиба пък са в центъра на защитата.

Наставникът на Селенгал, Малик Тиау, също предлага впечатляваща единайсеторка. Тризъбецът на тима в предни позиции е изграден от Садио Мане, Николас Джаксън и Исмаила Сар. Тези футболисти са подкрепяни от Пап Гей от Виляреал и Идриса Гей от Евертън, както и Ламин Камара от Монако. Защитната четворка ще бъде ръководена от Калиду Колибали, а на вратата е бившият вратар на Челси - Едуар Менди.

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