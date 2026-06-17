Критики към Мбапе след двата му гола: Той не играе за отбора

Килиан Мбапе вкара два гола за Франция при успеха над Сенегал (3:1) на старта на участието на тима на Световното първенство, но независимо от това бившият национал на „петлите“ Клод Макелеле го разкритикува.

"Какво искаш? Топката да идва само при теб? Какво искаш? Дори защитниците не можаха да направят нищо по въпроса. Това е проблемът на Мбапе - той иска всяка топка единствено и само за себе си. Трябва да комбинира много повече, но определено не играе за отбора", каза Макелеле в предаване на DAZN, цитиран от БТА.

Попаденията на Мбапе бяха исторически. С тях той надмина рекорда на Оливие Жиру от 56 гола с националната фланелка и вече е най-резултатен играч за представителния тим. Попадението бе и негово 14-то на мондиали, с което изпревари и постижението на Жюст Фонтен от 13 гола на световен форум.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

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