Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

Лидерът на френския национален отбор Килиан Мбапе коментира победата на своя тим над Сенегал с 3:1 в мач от първия кръг в груповата фаза на Световното първенство. Нападателят отбеляза два гола и се превърна в голмайстор номер едно в историята на "петлите".

„Не мисля, че вече сме навлезли напълно в ритъм. Но винаги е добре да започнеш турнира с победа. Това носи малко повече душевно спокойствие. Въпреки това, на световно първенство никога не се чувстваш истински комфортно. Видяхме от примера на други отбори, че е трудно да се започне с победа. Всеки отбор знае, че Световното първенство е уникално, всички искат да победят и да създадат добър имидж на страната си. Днешният мач не беше лесен. Знаем, че можем да отбележим във всеки един момент, а това помага“, заяви Мбапе.

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„Критиките? Няма смисъл да си отмъщавам. Ако играех, за да накарам всички, които ме критикуват, да замълчат, щеше да ми се наложи да играя до 80-годишна възраст. Аз играя, за да вляза в историята на страната си и да помогна на отбора си да спечели Световното първенство. Това е само първият мач от груповата фаза. Хората трябва да се вълнуват, да критикуват. Ние винаги трябва да останем спокойни и да се съсредоточим върху това, което трябва да правим“, допълни нападателят.

Във втория кръг от група "I" французите ще се изправят срещу Ирак (23 юни), а в третия кръг ще играят с Норвегия (26 юни).

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Снимки: Gettyimages