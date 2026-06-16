ФИФА заплаши със съд ... магазин за канабис

Магазин за канабис в Торонто, един от градовете-домакини на Световното първенство, бе принуден да унищожи част от тематичната си стока след подаден сигнал от Международната футболна асоциация (ФИФА), пише "The Athletic". В случая става въпрос за продажба на бонг (б.ред. - вид устройство, което се използва за пушене, най-често на марихуана) във формата на световната купа - търговска марка на централата, носещ името "ФИФА Бонг".

Магазин "Козмик Чарлийс", намиращ се на "Куийн Стрийт", получи миналия петък съдебно предупреждение от адвокатите на ФИФА и унищожи стоката в понеделник. Самият бонг струваше 50 канадски долара (36 американски) и от него е бил продаден само един артикул, закупен от анонимен човек.

Of all the regulations FIFA have imposed for this World Cup, the most psychedelic concerns a clampdown on suppliers of cannabis goods in Toronto.



The owners of Cosmic Charlie’s, brothers Sean and Charlie Kady, have had an experience they could not have imagined when they first… pic.twitter.com/UgGRwyadNd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026

"Нашите клиенти ни уведомиха, че рекламирате, предлагате за продажба и/или продавате продукти, носещи търговската марка на ФИФА", се казва в съобщението на адвокатската кантора "Липкъс Лоу", представляваща футболната федерация в Канада.

Писмото е изненадало братята и собственици на "Козмик Чарлийс" Шон Кейди (38 години) и Чарлс Кейди (34). Те обясниха, че са се заредили с бонговете, за да се включат в празненствата около Световното първенство по футбол, на което Канада е съвместен домакин със САЩ и Мексико. Мачовете са именно в Торонто и във Ванкувър.

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Канада беше първата страна в Северна Америка, която легализира употребата и продажбата на канабис в магазини за търговия на дребно. В САЩ консумацията в голяма степен все още е незаконна, въпреки че 24 щата вече са я легализирали. В Мексико употребата на канабис е законна, но не и продажбата в магазини.

"Затова и решихме, че имаме възможност да представим Канада като лидер в канабис туризма. Помислихме, че това ще бъде още един начин да сплотим футболните фенове", каза Шон Кейди относно силиконовия бонг, който се наложи сам да унищожи.

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"Цената на един бонг със сигурност не може да ми купи цялата реклама, която получих за толкова кратък период от време. Честно казано, не очаквах да станем толкова известни в интернет от това начинание. Никога няма да забравя деня, в който ФИФА ми показа червен картон", добавя Кейди.

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Снимки: Imago