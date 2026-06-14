Сомалийският съдия ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Мондиал 2026

Сомалийският съдия Омар Артан ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи нито един мач на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Това съобщи "Би Би Си", позовавайки на свои източници във ФИФА.

Артан бе отпратен от властите в САЩ от летището в Маями, след като му бе отказан достъп до страната, въпреки че пристигна в нея с дипломатически паспорт. От ФИФА заявиха, че няма как да осигурят достъп на сомалиеца до турнира, въпреки че той е съдия номер 1 на Африка за миналата година, но според "Би Би Си" световната централа е взела решение да го компенсира с пълно финансово възнаграждение. Точният размер на сумата ще стане ясен след края на световното първенство.

Артан получи огромна подкрепа от различни точки на света, а от Европейската футболна асоциация (УЕФА) му повериха двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила.

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