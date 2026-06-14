Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Сомалийският съдия ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Мондиал 2026

Сомалийският съдия ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Мондиал 2026

  • 14 юни 2026 | 16:05
  • 946
  • 0

Сомалийският съдия Омар Артан ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи нито един мач на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Това съобщи "Би Би Си", позовавайки на свои източници във ФИФА.

Артан бе отпратен от властите в САЩ от летището в Маями, след като му бе отказан достъп до страната, въпреки че пристигна в нея с дипломатически паспорт. От ФИФА заявиха, че няма как да осигурят достъп на сомалиеца до турнира, въпреки че той е съдия номер 1 на Африка за миналата година, но според "Би Би Си" световната централа е взела решение да го компенсира с пълно финансово възнаграждение. Точният размер на сумата ще стане ясен след края на световното първенство.

Артан получи огромна подкрепа от различни точки на света, а от Европейската футболна асоциация (УЕФА) му повериха двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

  • 14 юни 2026 | 15:39
  • 855
  • 0
Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

  • 14 юни 2026 | 15:31
  • 3091
  • 1
Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

  • 14 юни 2026 | 15:11
  • 496
  • 2
Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

  • 14 юни 2026 | 15:06
  • 1200
  • 0
Нойер: Младите съотборници дори говорят по-различен немски език

Нойер: Младите съотборници дори говорят по-различен немски език

  • 14 юни 2026 | 15:02
  • 1567
  • 7
Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

  • 14 юни 2026 | 15:01
  • 5578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 3309
  • 11
Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

  • 14 юни 2026 | 17:15
  • 8057
  • 0
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 9074
  • 30
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 14035
  • 40
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 49928
  • 104
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 7849
  • 20