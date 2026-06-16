Тръмп празнува на подиума и с новия световен шампион?

Американският президент Доналд Тръмп е получил разрешение от ФИФА да се присъедини към отбора, който ще вдигне световната титла на 19 юли при вдигането на трофея, твърди авторитетният журналист Бен Джейкъбс.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Според информация на talkSPORT, ФИФА няма възражения Тръмп да наруши протокола на награждаването, като връчи директно купата на капитана на отбора победител и остане в центъра на празненствата. Това няма да е прецедент, след като политикът стори същото при триумфа на Челси на Световното клубно първенство миналата година

Exclusive: Donald Trump will be allowed to lift the World Cup trophy with the winning team, as he did at the Club World Cup.



Trump will present the 2026 champions with the trophy on July 19 at MetLife Stadium alongside FIFA President Gianni Infantino.🏆https://t.co/qxodFY9Sqg — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

Президентът на САЩ вече е бил информиран, че ФИФА желае той да връчи трофея от Световното първенство на крайните шампиони. Представители на Мексико и Канада също ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по закриването.

Тръмп предизвика сериозно учудване и недоумение по време на Световното клубно първенство миналото лято, когато остана до капитана на Челси Рийс Джеймс, докато той вдигаше трофея. Футболистите на лондончани изглеждаха доста объркани, като тогава президентът на ФИФА Джани Инфантино първоначално се опита да отмести Тръмп, но по-късно го насърчи да остане на мястото си.

Тръмп отбеляза 80-ия си рожден ден със споразумение за Иран и боеве в клетка в Белия дом

Протоколът на ФИФА обикновено изисква трофеят да остане на специален постамент и да бъде взет от член на отбора победител, за да бъде занесен на подиума за празненства.

Източници твърдят, че Световната футболна организация ще остави на преценката на самия Тръмп дали желае да остане с отбора по време на вдигането на купата, или да се оттегли при останалите официални лица по време на церемонията. Вътрешни източници от Белия дом смятат, че Тръмп отново ще избере да празнува с отбора победител.

Тръмп не присъства на победата на САЩ в мача на откриването срещу Парагвай (4:1) поради натоварения си график, но се очаква да бъде на финала на Световното първенство на стадион "Мет Лайф" на 19 юли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google