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Над 500 000 фенове по стадионите на Мондиал 2026 до момента, ФИФА пак твърди, че заетостта е рекордна

  • 14 юни 2026 | 16:04
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След първите осем мача от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г., общият брой на зрителите на живо по стадионите в САЩ, Мексико и Канада вече надхвърли половин милион. Местата са заети на 99,69%, според официалните данни, обявени от ФИФА.

Въпреки че, особено по време на втория мач от финалния турнир - Южна Корея – Чехия 2:1, игран в Мексико на „Естадио Акрон“ в Гуадалахара, стотиците празни седалки привлякоха вниманието, статистиката, разкрита от ръководения от Джани Инфантино орган, показва голям успех по отношение на посещаемостта на Мондиал 2026.

В осем мача, изиграни в групи A, B, C и D, прагът от половин милион зрители е надхвърлен, по-точно 504 575, като средната посещаемост е 63 072, с около 10 000 повече от регистрираната в Катар през 2022 г., отново според официалната информация на ФИФА.

1574 билета са останали непродадени за първите осем мача

Само три мача не са били напълно разпродадени, твърдят организаторите на северноамериканското състезание: Южна Корея – Чехия 2:1 (Гуадалахара), Канада – Босна и Херцеговина 1:1 (Торонто) плюс Катар – Швейцария 1:1 (Сан Франциско). В останалите случаи местата (или билетите) са били продадени на 100%.

504 575 фенове са имали привилегията да наблюдават на място началото на Мондиал 2026, включително трите церемонии по откриването. Ако се позовем на максималния капацитет на съответните стадиони, който е 506 149, достигаме степен на заетост много близка до максимума, 99,69%.

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