Пресата във Франция и Англия с тежки критики: Тръмпизация и безотговорност на ФИФА

Британски и френски издания тази сутрин обръщат внимание на някои политически теми, свързани с началото на Световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада. Английските издания акцентират основно на критики към политиката на Доналд Тръмп и американската организация, която на практика тотално не зачита мнението на футболната централа и взе поредица от спорни политически решния за ограничаване права на делегациите на отборите и феновете от различни държави.

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„Истинското значение на „Тръмпификацията“ на Световното първенство по футбол през 2026 г.“, извежда в заглавие британският в. „Индипендънт“. Това Световно първенство до голяма степен ще бъде завръщане към познатото от силно политизираните спектакли в полицейските страни Русия и Катар, посочва изданието. Въпреки всичките уверения на президента на ФИФА Джани Инфантино, че Световното първенство обединява света, за първи път в историята му се сблъскваме със ситуация, в която домакинът е във война с една от участващите страни, отбелязва британският вестник. Междувременно личните отношения на президента на ФИФА с президента на САЩ Доналд Тръмп хвърлят сянка върху цялото събитие, особено като се има предвид, че винаги има опасност едно-единствено решение на капризния американски президент да предизвика хаос, коментира „Индипендънт“.

Решенията на Тръмп вече предизвикаха хаос, след като ФИФА не получи почти никаква помощ по организационните въпроси, посочва вестникът. Така се стигна до фарса, в който на дългогодишен и проверен съдия бе отказано да влезе в САЩ, а Иран бе принуден да пътува при ограничени условия за мачовете си. Повечето американци просто изобщо не се интересуват от това Световно първенство, пише британският в. „Телеграф“. Високата популярност на традиционните американски спортове, липсата на инвестиции, слабите перспективи за растеж и разочароващите представяния на националния отбор водят то това, че най-популярният в света спорт трудно привлича вниманието на американската публика, отбелязва вестникът.

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Френската преса акцентира повече върху безотговорното поведение на ФИФА към Очаква се това Световно първенство по футбол да бъде най-замърсяващото в историята заради по-големия брой мачове, както и разстоянията, на които отборите и феновете ще трябва да пътуват, за да стигнат от стадион до стадион, пише френският в. „Монд“. ФИФА подкрепя този безотговорен подход, който може да навреди както на играчите, така и на самия спорт, отбелязва изданието. Преди Световното първенство в Катар през 2022 г. Инфантино прикани „всички, които обичат футбола и се грижат за околната среда“, да „развеят зелената карта на ФИФА за планетата“, посочва вестникът. Четири години по-късно всемогъщият шеф на световния футбол остави „зелената карта“ в джоба си. След като през 2023 г. беше разкритикувана от Швейцарската комисия за феърплей, ФИФА получи указание „в бъдеще да се въздържа от твърдения за климатично неутрално провеждане на Световното първенство“. Няколко независими организации се опитаха да оценят въглеродния отпечатък на това издание на Световното първенство в суперформат, пише „Монд“.

Според „консервативни оценки“ на изследователската група „Учени за глобална отговорност“, първенството в САЩ ще генерира най-малко 9 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид. Само за пет седмици и половина ще бъде генерирано количество парникови газове, еквивалентно на годишните емисии на страна като Кипър с население от 980 000 души. Това е и два пъти повече от Световното първенство в Катар, което бе обявено за силно замърсяващо.

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Снимки: Gettyimages