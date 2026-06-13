ФИФА обясни за празните седалки на Южна Корея - Чехия

ФИФА разясни за многото останали празни места на стадиона в Гуадалахара по време на двубоя между Южна Корея и Чехия от група “А” на Мондиала. Ясно се видя, че на голяма част седалките нямаше хора. От световната централа обаче твърдят, че общо 44 985 фенове са присъствали на стадиона с капацитет 45 664 души. Това е представлявало посещаемост от 98,5%.

ФИФА обясни, че е имало много празни места, защото доста фенове са предпочели да стоят в различните заведения и разни зали из стадиона, вместо да останат на определените си места през целия мач.

„Официалните данни за посещаемостта отразяват броя на сканираните билети и зрителите, присъстващи в рамките на стадиона, а не визуалните оценки на заетостта на местата във всеки един момент по време на мача“, уточниха от ФИФА.

Според официални данни 29 мача са били напълно разпродадени преди началото на турнира, докато билети все още са били налични за други 75 срещи, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Високите цени на билетите за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико предизвикаха широк дебат. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити цените, заявявайки, че някои билети за Световното първенство се предлагат на по-ниска цена от тази за двубой от Колежанското първенство.

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