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Как на Мондиала ФИФА върна спомените за... Майкъл Джордан

  • 14 юни 2026 | 17:16
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Как на Мондиала ФИФА върна спомените за... Майкъл Джордан

Една и съща мелодия съпътства появата на отборите за всички изминали мачове на Мондиала досега. Те излизат на терена под звуците на музика на шотландската група The Alan Parsons Project. Парчето, озаглавено Sirius, е от 1982 г. и е добре познато на феновете на Майкъл Джордан, тъй като звучеше и преди всеки двубой на Чикаго Булс в НБА по време на славните им години през 90-те.

Основана през 1976 г., групата е свързана най-вече с Ерик Уулфсън, починал през 2009 г., и Алън Парсънс - известен звукорежисьор, работил и с Pink Floyd по легендарния албум The Dark Side of the Moon.

„Sirius“, което служи като въведение към хита Eye in the Sky в едноименния албум, е избрано от ФИФА заради своя хипнотизиращ и мотивиращ характер.

Парчето отново стана изключително популярно благодарение на успеха на сериала The Last Dance на Netflix, посветен на смятания за най-велик баскетболист на всички времена Майкъл Джордън.

Мелодията вече е звучала и по футболни стадиони, включително във Франция, където съпровожда излизането на играчите на Ница.

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